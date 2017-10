Právě zveřejněno

Praha - Fotbalisté Teplic vypadli v osmifinále poháru po domácí prohře 2:3 s druholigovým Hradcem Králové. V MOL Cupu tak skončilo už pět celků z nejvyšší soutěže. V předchozích kolech vypadly týmy Brna, Bohemians 1905 a Dukly a dnes vedle Teplic ještě Olomouc po porážce 3:4 s Jabloncem.

V prvním poločase na Stínadlech poslal Hradec do vedení Igor Súkenník a v 54. minutě přidal druhou branku Jiří Miker. Na snížení Davida Vaněčka rychle odpověděl Jan Shejbal. Domácí v nastavení už pouze snížili gólem Tomáše Vondráška.

"Hrálo se vyrovnané utkání, ale udělali jsme obrovské chyby ve středu pole, které soupeř dvakrát potrestal. V závěru jsme si vytvořili tlak, ale snížili jsme pozdě. Naším cílem bylo postoupit a to jsme nesplnili, takže panuje velká nespokojenost," řekl teplický trenér Daniel Šmejkal.

Domácí si na začátku vypracovali dvě slibné šance, ránu Kroba však vytáhl Lindr nad břevno a hradecký brankář zblízka zastavil i Vošahlíkův pokus. Ve 30. minutě naopak udeřili z protiútoku "Votroci". Mudra přihrál Súkenníkovi a ten zakončil k tyči. Slovenský záložník mohl o chvíli později zvýšit, ale zblízka trefil jen gólmana Diviše.

"Jsme šťastní za postup. Teplice měly více ze hry a některé jejich centry jsme přežili se štěstím, ale proměňovali jsme brejky. Pomohlo nám, že jsme šli do vedení jako první," řekl hradecký kouč Karel Havlíček.

Hostům se povedl nástup do druhého poločasu. Zaváhání obrany v 54. minutě potrestal Miker a sám před Divišem nezaváhal. Severočeši snížili už za tři minuty, když se střídající Vaněček hlavou prosadil proti bývalému mužstvu. Radost teplických fanoušků však vydržela pouhé dvě minuty, než se Shejbal blýskl povedenou ranou pod břevno.

Domácí v závěru Hradec zatlačili a po několika nevyužitých příležitostech v první minutě nastavení snížil z dorážky nepokrytý Vondrášek. Víc už ale Tepličtí nestihli a na svém stadionu prohráli první soutěžní utkání v sezoně. Východočeši si vybojovali čtvrtfinále poháru, i když ve druhé lize nevyhráli pětkrát za sebou a jsou až na osmém místě.

"Pro nás je to hrozné. Můžeme Hradci jen pogratulovat k postupu. Zasloužil si to. My tahali za kratší konec a doma jsme dostali tři branky, to je trestuhodné. Pak už to jen honíme," litoval teplický Tomáš Vondrášek.

Jablonec po výhře v Olomouci postoupil do čtvrtfinále poháru

Fotbalisté Jablonce postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. Svěřenci Zdeňka Kluckého v dramatickém osmifinále MOL Cupu zvítězili v Olomouci 4:3, po dvou gólech vítězů vstřelili Vojtěch Kubista a Stanislav Tecl.

"Rozhodly tři naše rychlé góly. Klukům musím poděkovat, bylo to strašně těžké utkání. Cením si toho, že jsme tu vyhráli, Olomouc doma dlouho neprohrála," citoval kouče Kluckého web jabloneckého klubu.

Souboj třetího s šestým týmem první ligy, které spolu před 10 dny hrály 0:0, začal lépe Jablonec. Masopusta ještě ve velké šanci vychytal Reichl, ale v deváté minutě už olomoucký brankář inkasoval po Kubistově hlavičce.

Domácí vyrovnali hru a ve 21. minutě i skóre. Po Hálově přihrávce skóroval Plšek, který napravil svou předchozí nevyužitou příležitost. Jablonci mohl vrátit vedení Tecl, ale trefil břevno. Těsně před pauzou otočil skóre Hála, který hlavou šťastně překonal gólmana Bártu.

"Vedli jsme, ale na konci poločasu jsme po dvou chybách inkasovali. V kabině jsme si nenadávali, spíš jsme si řekli, jak na ně dál půjdeme takticky," řekl Klucký.

I do druhého poločasu vstoupili lépe Jablonečtí. Ve 47. minutě vyrovnal z dorážky Tecl a po čtyřech minutách vrátil Severočechům vedení přesnou střelou Kubista. V 56. minutě přidal čtvrtý gól hostů opět Tecl po individuální akci.

"Nezvládli jsme ten zápas kvůli desetiminutovému selhání, kdy jsme soupeři darovali hodně laciné góly," litoval trenér Olomouce Václav Jílek.

Nováčkovi nejvyšší soutěže vrátil naději v 79. minutě kontaktní brankou Chorý, ale víc už olomoucký tým nestihl. Hanáci prohráli poprvé po devíti soutěžních zápasech.

"Některé situace podle nás nebyly z pohledu pravidel v pořádku, ale na to se nechci vymlouvat. Za stavu 2:4 jsme šli za vyrovnáním, branka přišla, ale času už moc nebylo. Z tlaku už jsme nevytěžili žádnou větší příležitost," uvedl Jílek.

Osmifinále MOL Cupu:

--------

Sigma Olomouc - FK Jablonec 3:4 (2:1)

Branky: 21. Plšek, 45. Hála, 79. Chorý - 9. a 51. Kubista, 47. a 56. Tecl. Rozhodčí: Marek - Dobrovolný, Pospíšil. ŽK: Plšek, Chorý - Považenec, Hübschman, Doležal. Diváci: 2158.

Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Polom (62. Jemelka), Vepřek - Moulis, Obročník (70. Zahradníček), Hála (62. Falta) - Plšek, Texl - Chorý. Trenér: Jílek.

Jablonec: Bárta - Jankovič, Kysela, Hübschman, Hanousek (31. Jovovič) - Kubista - Masopust, Považanec (87. Kouřil), Trávník, Zelený - Tecl (69. Doležal). Trenér: Klucký.





FK Teplice - FC Hradec Králové 2:3 (0:1)

Branky: 57. Vaněček, 90.+1 Vondrášek - 30. Súkenník, 54. Miker, 59. Shejbal. Rozhodčí: Matějček - Melichar, Fišer. ŽK: Kučera (Teplice). Diváci: 1123.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Král, Jeřábek, Krob - Soungole, Kučera - Vošahlík (55. Vaněček), Suchan (46. Trubač), Urma (68. Šup) - Červenka. Trenér: Šmejkal.

Hradec: Lindr - Trávníček, Nosek, Bederka, Mudra - Shejbal (73. Pajer), Súkenník, Zorvan, Jirsák, Krátký (85. Martan) - Miker (70. Šípek). Trenér: Havlíček.