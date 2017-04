Zlín - Fotbalisté Teplic vyhráli v utkání 24. kola první ligy v přímém souboji o páté místo ve Zlíně 2:0 a v tabulce se posunuli o dva body před dnešního soupeře. V 50. minutě otevřel skóre Martin Fillo a čtvrthodinu před koncem pojistil vítězství Severočechů Michal Jeřábek. "Ševci" prodloužili své čekání na vítězství už na deset kol, ve kterých vstřelili pouze dva góly. Naopak Teplice z posledních čtyř zápasů získaly deset bodů.

Do sestavy Zlína se vrátil na hrot útoku střelec jediných dvou jarních ligových gólů Beauguel, ale ani jeho přítomnost produktivitu nezlepšila. Domácí pokračovali v nevýrazných výkonech, byť se hned v úvodu dostali do dvou slibnějších příležitostí. V sedmé minutě stačil Holíkovu střelu vyrazit brankář Grigar, který si o minutu později stejně poradil i s šancí Beauguela. To bylo ale na dlouhou dobu vše.

Zlínské akce většinou končily na nepřesnostech a podobně si v první půli vedli i Severočeši. Největší příležitost ke skórování měl až v závěru poločasu po Fillově úniku Hora, který ale z deseti metrů zbrkle přestřelil branku.

Do druhé poločasu vstoupil Zlín aktivněji. Ve 47. minutě po Holíkově akci zakončoval Matejov, který v pádu nestačil přesně zakončit. Ofenzivní elán domácích ale rychle vyprchal.

Po sérii chyb se za další tři minuty prosadil na pravé straně Fillo, který tvrdou ránou prostřelil brankáře Švengera a dal svůj šestý gól v ligové sezoně.

Po inkasované brance upadli domácí do útlumu a nechali soupeře převzít iniciativu. V 56. minutě Vošahlíkovu hlavičku pod břevno vyrazil brankář Švenger.

V 75. minutě už hosté svůj náskok pojistili. Propustná zlínská obrana nechala po rohovém kopu volného Jeřábka, který přidal druhý gól. Deset minut před koncem ještě Vošahlík trefil tyč. Zlín se už na vážnější odpor nezmohl.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Ukázalo se, co jsem tušil. Že to bude utkání o prvním gólu. Situace byla otevřená na obě strany. Věřím, že kdybychom dali první gól, tak by nám narostla křídla. Bohužel jsme první gól nedali. Do 50. minuty byl zápas vyrovnaný. Soupeř působil fotbalově. My máme spoustu zdravotních problémů, někteří hráči hráli pod zdravotním tlakem. Vždycky nejde tým postavit tak, aby hráli jen zdraví hráči. Nám dnes nebylo přáno, abychom první gól dali. Výsledek je 0:2, což je pro nás špatné. Když jsme prohrávali, tak už to bylo o hlavě. Po inkasovaném gólu už nejsme schopni zakončit."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Jsem rád, že jsme zápas zvládli. Musím říci, že jsme nevstoupili do utkání dobře. První poločas jsme nehráli dobře. Řekl bych, že jsme to nebyli úplně my v poslední době. Soupeř si vytvořil dvě situace a my jednu. Byl jsem rád, že byla přestávka. Povedl se nám vstup do druhého poločasu, kdy jsme dali branku a chytili se. Od té doby už jsme nehráli špatně. Jsem rád, že jsme přidali druhou branku a dokázali utkání dotáhnout do vítězného konce. Chceme z posledních šesti kol získat co nejvíce bodů a uvidíme, na co to bude stačit."

Fastav Zlín - FK Teplice 0:2 (0:0)

Branky: 50. Fillo, 75. Jeřábek. Rozhodčí: Ardeleánu - Dobrovolný, Myška. ŽK: Beauguel - Ljevakovič. Diváci: 3792.

Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Janíček (59. Štípek), Gajič - Hnaníček (75. Fantiš) - Vukadinovič, Traoré, Holík, Matejov - Beauguel (77. Bartolomeu). Trenér: Páník.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Ljevakovič, Jeřábek, Krob - Soungole, Kučera - Fillo, Hora (90. Hyčka), Vošahlík - Červenka (89. Vachoušek). Trenér: Šmejkal.