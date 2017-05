Teplice - Fotbalisté Teplic ve 28. kole první ligy doma porazili Bohemians 1905 1:0 gólem Michala Jeřábka ze 41. minuty. Bodovali tak v osmém utkání po sobě, na pátém místě stáhli náskok čtvrté Mladé Boleslavi na dva body a udrželi šanci na evropské poháry. Pražané naopak počtvrté za sebou prohráli a jsou jediný bod nad pásmem sestupu.

Teplice od začátku potvrzovaly svou formu a snažily se hosty tlačit. nejprve pálil z dálky nebezpečně Šušnjar, ale gólman Fryšták byl na zemi včas. Po čtvrthodině hry pak unikal obraně Bohemians Červenka, proti kterému vyběhl Fryšták. Hosté nebezpečí nakonec zažehnali, ale Tepličtí se hlasitě, ovšem neúspěšně, domáhali odpískání ruky hostujícího brankáře mimo šestnáctku.

A když už se gólu dočkal Fillo, který zblízka doklepával neúspěšnou střelu spoluhráče, tak sudí odpískal ofsajd.

I hosté se snažili a byli aktivní, ovšem chyběla jim přesnější finální fáze a do zakončení už se nedostávali. Jako třeba Kabajev, který už se chystal uklízet míč do odkryté branky, ale těsně před ním domácí hráč míč odkopl.

Rozhodující okamžik přišel ve 41. minutě. Domácí zahrávali rohový kop, který Krob posadil ideálně na hlavu Jeřábka a teplický stoper zaznamenal povedenou hlavičkou o zem svůj třetí gól v sezoně. A pro Kroba to byla už dvanáctá asistence, čímž potvrdil roli nejlepšího nahrávače soutěže.

Tepličtí mohli definitivně rozhodnout po dalším rohu v úvodu druhé půle, kdy Fryšták vyrazil míč jen za vápno, kde číhal Hyčka, ten ale z voleje netrefil odkrytou branku.

Jinak ale po změně stran převzali režii zápasu do svých nohou hráči Bohemians, kteří měli převahu, ale dostávali se jen ke střelám z dálky. Jednou z nich Jirásek vystrašil gólmana Grigara, ten ale stačil míč vyškrábnout nad břevno.

Hosté poté vrhli vše do útoku, ale potvrzovali, proč jsou nejméně skórujícím týmem v lize. Naopak odkrývali obranu, což se snažili domácí potrestat. Nejblíže byl Krob, který tečovanou střelou trefil břevno.

Teplice už se ubránily a slaví tři body. Zároveň ale kvůli kartám přišly pro příští zápas hned o tři hráče základní sestavy Kroba, Kučeru a Vondráška.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Jsme spokojeni, protože to bylo těžké utkání, jak jsme čekali. Byli jsme trpěliví a prosadili jsme se ze standardky. Do 60. minuty to bylo fajn, pak převzal otěže soupeř. Jsem rád, že i v tom hektickém závěru jsme ale Bohemku do větší šance nepustili. Jsme rádi, že jsme ve hře o čtvrté místo. Budeme se snažit urvat co nejvíce bodů a uvidíme, jak to dopadne. Boleslav teď hraje v dobré formě, ale zkusíme se o to poprat. Samozřejmě, když se to nepovede, tak budeme smutní, ale cíl jsme si už splnili. Když jsme ale takhle blízko, tak by byla škoda to nevyužít. Hrozba žlutých karet nad námi visela dlouho a padlo to dnes. Musíme si s tím poradit. Máme týden na to, abychom něco vymysleli. Navíc Ljevakovič má odraženou patu, špatně tam došlápl, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Kdo bude bez Kroba nahrávat na góly? To je dobrá otázka. Uvidíme, věřím, že ho ostatní nahradí. Krob má ale 12 asistencí, což je skoro neuvěřitelné."

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Teplice hrají na jaře ve velmi dobré formě a hrají o poháry. My máme jiné starosti. Soustředili jsme se na to, abychom byli organizovaní a podali dobrý výkon, který by nám umožnil vyhrát, ale také jsme si byli vědomi, že se nám venku vyhrávat nedaří. Proto pro nás bylo nejdůležitější se výkonem dobře naladit na příští domácí zápas s Karvinou, který pro nás bude klíčový. A myslím, že se to podařilo. Celkově to byl vyrovnaný zápas, ve kterém domácí vyhráli, protože skvěle využili standardku. Bylo to těžko bránitelné, když jsme Jeřábka nechali rozeběhnout. Jinak bych tam tak velký rozdíl neviděl. Druhý poločas byl z naší strany lepší. Vytvořili jsme si převahu. Dělali jsme všechno pro to, abychom se prosadili, ale to se nepovedlo."

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 41. Jeřábek. Rozhodčí: Machálek - Arnošt, Hájek. ŽK: Ljevakovič, Vošahlík, Vondrášek, Kučera, Krob - Dostál. Diváci: 4585.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Kučera, Ljevakovič (90. Soungole) - Hyčka (77. Vachoušek), Fillo, Vošahlík - Červenka (63. Vaněček). Trenér: Šmejkal.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Buchta (86. Hubínek), Švec, Havel - Jindřišek (70. Berger), Jirásek - Bartek, Mašek (54. Kuchta), Hašek ml. - Kabajev. Trenér: Hašek st.

Tabulka:

1. Slavia 28 18 9 1 59:21 63 2. Plzeň 28 18 7 3 44:21 61 3. Sparta 28 15 8 5 43:23 53 4. Mladá Boleslav 28 13 10 5 46:31 49 5. Teplice 28 13 8 7 38:24 47 6. Zlín 28 10 8 10 32:34 38 7. Jablonec 28 8 11 9 41:38 35 8. Dukla 28 9 7 12 37:35 34 9. Karviná 28 9 7 12 39:45 34 10. Liberec 28 8 9 11 26:28 33 11. Brno 28 6 14 8 32:40 32 12. Slovácko 28 6 13 9 28:36 31 13. Jihlava 28 6 8 14 25:44 26 14. Bohemians Praha 1905 28 6 7 15 20:38 25 15. Hradec Králové 28 7 3 18 26:48 24 16. Příbram 28 6 3 19 28:58 21