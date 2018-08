Teplice - Fotbalisté Teplic utnuli osmizápasové čekání na ligovou výhru, když ve 2. kole první ligy doma přehráli Duklu Praha 5:2. Dvakrát se trefili David Vaněček a Jakub Hora, jednu trefu přidal Tomáš Vondrášek. Dukla jen snížila zásluhou Ivana Schranze a Lukáše Holíka a prohrála tak v nejvyšší soutěži popáté za sebou. Teplice naposledy daly alespoň pět branek v dubnu 2015.

Dukla sice v úvodu převzala iniciativu, ale chyběla jí efektivita. Naopak v 18. minutě ukázal svůj důraz teplický střelec Vaněček, který ve vápně přetlačil stopera Chlumeckého, naběhl si na Krobův centr a střelou z voleje poslal domácí mužstvo do vedení.

Pražané mohli odpovědět, ale Podaný po nakrátko rozehraném rohu hlavičkoval jen do břevna. Ze standardních situací hrozily i Teplice, zejména Vondrášek, číhající na zadní tyči. Dvakrát neuspěl, ale pak Krobův roh prodloužil Král, Vondrášek vyhrál souboj s Tetourem a hlavou zařídil zvýšení.

Ještě do poločasu zahrozil střelou z dálky Kučera, ale na třetí pojistku si museli domácí fanoušci počkat až do druhé půle, kdy Žitný pronikal, míč se dostal k Horovi a ten neměl problém přehodit brankáře. Za šest minut Král ve vápně posunul míč opět k Horovi, který svým druhým gólem definitivně rozhodl.

Teplice pak polevily a Dukla se dočkala snížení. Holíkovu ránu Diviš vyrazil, ale jen ke střídajícímu Schranzovi, který měl v rohu vápna dostatek času zamířit na vzdálenější tyč a vstřelit čtvrtý gól v posledních sedmi zápasech.

Domácí si ale vzali čtyřbrankový náskok zpět, když Luts přihrál před odkrytou branku Vaněčkovi. Konečnou podobu výsledku dala Holíkova hlavička po centru Podaného v úplném závěru zápasu.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Jsem samozřejmě spokojen s výhrou a pěti vstřelenými brankami. Utkání se lámalo v prvním poločase po naší vstřelené brance. Následně Dukla trefila břevno a my do přestávky přidali druhý gól. Mrzí mě, že jsme ve druhé půli polevili a dostali dva góly. Naštěstí jsme jich ale pět vstřelili, byť výsledek úplně neodpovídá dění na hřišti. Dukla podala dobrý výkon a bylo to vcelku vyrovnané utkání. V určitých momentech nám vázla kombinace, ale postupem času se budeme zlepšovat a jsem rád, že se hráčům zatím vyhýbají zdravotní problémy."

Pavel Drsek (trenér Dukly): "Zápas se mi hodnotí těžko, soupeř měl pět šancí a vstřelil pět gólů. To hovoří za vše. Momentální situace pro nás není jednoduchá. V prvním poločase jsme v určitých fázích byli aktivní. Chyběl nám ovšem důraz v obou vápnech. To bylo hlavní příčinou naší porážky. A jestli se v tom nezlepšíme, budeme mít problémy."