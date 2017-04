Teplice - Fotbalisté Teplic ve 23. kole první ligy zvítězili 3:1 nad Libercem a bodovali pošesté z posledních sedmi zápasů. V tabulce se tak přiblížili na rozdíl jediného bodu k pátému Zlínu, který má zápas k dobru. Naopak Liberec po šesté venkovní prohře za sebou zůstává na dvanáctém místě šest bodů od pásma sestupu.

Teplické poslal do vedení v nastavení první půle Marek Červenka, náskok navýšil Jakub Hora. Jan Mikula sice snížil, ale po vyloučení libereckého útočníka Romana Potočného za oplácení se Teplice ubránily, navíc Jan Vošahlík skóre završil.

"Jsme šťastní, jak jsme to zvládli. Liberec ukázal, jak silný je. Přiblížili jsme se Zlínu, kam teď jedeme. Tím, že jsme to dnes zvládli, tak se tam samozřejmě těšíme a uvidíme jak to všechno bude," prohlásil teplický kouč Daniel Šmejkal, který si dělá zálusk na páté místo.

Oba trenéři museli při skládání sestav trochu improvizovat. Teplice nastoupily na stoperu se záložníkem Ljevakovičem, Liberec zas do útoku poprvé na jaře nasadil útočníka Da Silvu, který hrává spíše za juniorku.

Právě Da Silva měl první velkou šanci, když mu domácí nechali hodně volnosti, ale Brazilec hlavičkoval nedůrazně jen do rukavic brankáře Grigara. Ten vzápětí vychytal i Vůcha.

Tepličtí se začali výrazněji prosazovat až v závěru poločasu a to hlavně díky aktivnímu Fillovi. Ten vybojoval i rohový kop, po kterém zaváhal brankář Dúbravka, vyrazil míč jen do Ljevakoviče, ale na brankové čáře hosty zachránil Obročník.

V nastavení už se ale domácí prosadili. Krob rychle rozehrál trestný kop na Filla, který běžel z úhlu do vápna, přehodil gólmana a míč zřejmě mířící do branky ještě raději dorazil Červenka. Skóroval tak ve třetím utkání po sobě.

Krátce po změně stran mohl srovnat hostující Bosančič, ale trefil jen tyč. Místo toho Teplice vzápětí zvýšily. Nejlepší nahrávač soutěže Krob svou desátou asistencí v sezoně našel nabíhajícího Horu, který střelou z voleje o tyč nedal Dúbravkovi šanci.

Liberec se ale rychle vrátil do hry. Po kombinaci Vůcha s Ekpaiem se míč dostal ve vápně k Mikulovi, na kterého zcela zapomněl Nivaldo, a liberecký bek snížil svým druhým ligovým gólem kariéry a prvním od srpna 2015.

Slovan náhle zapomněl na únavu ze středečního pohárového utkání a tlačil se za vyrovnáním. "Po kontaktní brance bylo 12 minut složitých, Liberec šel sám na branku, ale ustáli jsme to. Kolem 60. minuty jsme měli obrovské štěstí, kluci se vydali ze všech sil," připustil Šmejkal.

Jenže šest minut před koncem liberecký Potočný po faulu loktem od Šušnjara oplácel a dostal červenou kartu. Teplice pak už výhru nepustily. Navíc v 90. minutě utekly do brejku a Vošahlík po Vaněčkově přihrávce přidal třetí gól.

"S kontaktní brankou jsme hráli výborně. Pak přišel zkrat Potočného, který nás poslal do desíti. A Teplice přidaly třetí gól. Za stavu 2:1 jsme přitom sahali po vyrovnání, dominovali jsme. To, že nevezeme body, je zapříčiněno naší naivitou v bránění některých situací a neproduktivitou," řekl trenér Liberce Jindřich Trpišovský.

FK Teplice - Slovan Liberec 3:1 (1:0)

Branky: 45.+1 Červenka, 52. Hora, 90. Vošahlík - 64. Mikula. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Hrabovský. ŽK: Kučera, Červenka, Šušnjar, Vaněček - Karafiát, Bosančič, Kerbr. ČK: 84. Potočný (Liberec). Diváci: 4133.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Ljevakovič, Šušnjar, Krob - Soungole, Kučera - Nivaldo (67. Vošahlík), Hora, Fillo - Červenka (78. Vaněček). Trenér: Šmejkal.

Liberec: Dúbravka - Mikula, Karafiát, Kúdela (40. Ševčík), Kerbr - Obročník, Souček - Vůch, Bosančič, Bartl (46. Ekpai) - Da Silva (73. Potočný). Trenér: Trpišovský.