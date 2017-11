Teplice - Fotbalisté Teplic ve 13. kole první ligy díky dvěma brankám Davida Vaněčka a zásahu Martina Filla zdolali 3:0 Slovácko a udrželi domácí neporazitelnost v této sezoně. Hosté naopak natáhli sérii bez vítězství v nejvyšší soutěži už na deset zápasů a od pásma sestupu je dělí jediný bod.

Tepličtí měli od začátku navrch, ale pokusy Kroba ani Krále hostujícímu brankáři Daňkovi příliš problémů nenadělaly. Domácí se dočkali v 35. minutě, kdy si na rohový kop naběhl Fillo a levačkou tečoval míč do horního rohu. Vzápětí tvrdě vypálil Rezek, ale jeho ránu zblokoval jeden z obránců.

Slovácko se osmělilo až po přestávce, ale Navrátil zpoza vápna mířil těsně vedle. Ze strany hostů šlo o ojedinělý pokus a v 52. minutě se Teplice ujaly dvoubrankového vedení. Vaněček se na levé straně probil k míči a povedenou střelou ho poslal k tyči.

Slovácko se po druhé inkasované brance probralo. Snížit mohl Zajíc a ve slibných šancích neuspěli ani Navrátil s Havlíkem. V 75. minutě ale veškeré naděje hostů na obrat vzaly za své po přesné hlavičce Vaněčka. Nejlepší střelec Teplic si připsal sedmý gól v ligové sezoně.

Teplice tak ani v sedmém domácím ligovém utkání neprohrály a bilanci na Stínadlech si vylepšily na pět vítězství a dvě remízy. Slovácko se naopak dál trápí. Už deset kol nevyhrálo (6 porážek, 4 remízy) a trenér Kordula se ani v sedmém ligovém utkání na lavičce týmu z Uherského Hradiště nedočkal vítězství.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Jsme moc rádi, že utkání dopadlo tak, jak dopadlo. Náš vstup nebyl úplně jednoduchý. Musím říct, že i když Slovácko bylo pod námi, vzbuzovalo respekt - především svou hrou. Musím říct, že v prvních dvaceti minutách nás přehrávalo, i když se nedostalo do žádné brankové příležitosti. My jsme se postupně oklepali a pak jsme skórovali ze standardní situace. Od té doby jsme se nadechli. Ve druhém poločase se nám podařilo vstřelit krásnou branku Davidem Vaněčkem. Pak už jsme si utkání dokázali pohlídat. Po dlouhé době jsme vstřelili tři branky a žádnou nedostali. Jsem spokojený."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Prohráli jsme, ale troufnu si i přes výsledek 0:3 tvrdit, že jsme si prohrát nezasloužili. V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem, které drželo míč a chtělo hrát fotbal. Bohužel jsme dostali gól ze situace, na kterou jsme hráče upozorňovali. Víme, že tohle je síla Teplic. Pak jsme dostali druhý gól, kdy to Vaněček trefil krásným způsobem. I přesto jsme se dokázali vrátit do zápasu, měli jsme dvě tutové šance, které jsme nedali. A třetí gól byl zase ze standardní situace. Pro nás je to hodně krutý výsledek vzhledem k tomu, jakou hru jsme tu předvedli."

FK Teplice - 1. FC Slovácko 3:0 (1:0)

Branky: 52. a 75. Vaněček, 36. Fillo. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Koval. ŽK: Hyčka - Divíšek, Navrátil, Hofmann. Diváci: 3252.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Fillo (50. Hyčka), Kučera, Král, Soungole (63. Trubač), Jan Rezek (87. Šup) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Šimko, Divíšek (63. Reinberk) - Navrátil, Šumulikoski, Machalík (84. Sadílek), Daníček (57. Jakub Rezek), Havlík - Zajíc. Trenér: Kordula.