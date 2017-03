Teplice - Fotbalisté Teplic se v jarní části první ligy dočkali premiérové výhry. Severočeši v domácím utkání 19. kola porazili Jihlavu 1:0 díky proměněné penaltě Martina Filla z 53. minuty. Vysočina se v neúplné tabulce propadla zpátky na předposlední místo. Šesté Teplice na svém stadionu vyhrály teprve potřetí v ligové sezoně.

Jihlava na Teplice dlouhodobě moc neumí, ale poslední dva zápasy na Stínadlech vyhrála. A hned v úvodu byla blízko k tomu, aby Teplickým zavařila ještě jednou. V domácí brance kvůli nataženému tříslu scházel Grigar a jeho náhradník Chudý se v osmé minutě při rozehrávce rozkoukával tak dlouho, až mu do ní vložil nohu Dvořák. Teplický brankář ale skluzem protlačil míč pryč od branky.

Pak začala monotónní podívaná: teplická snaha bez větších šancí. Asi nejlepší pozici měl ve 34. minutě po Horově průniku Nivaldo. Pálil prakticky sám z malého vápna, ale taky svou slabší pravou nohou a nad.

Z klinče se oba týmy vyprostily až 51. minutě, kdy Jihlava soupeře nakrátko zatlačila. Centr ze strany teplická obrana zkrotila a najednou uháněl do brejku Hora. Přihrávkou na hranici ofsajdu ještě posunul na Červenku, který uháněl z levé strany sám na brankáře. Zvolil kličku dobíhajícímu Rosovi a přes jeho nohy upadl. Kopala se penalta, kterou Fillo prakticky bez rozběhu napálil pod tělo padajícího Hanuše.

Jihlava sice zkoušela tvořit, ale moc nebezpečná být nedokázala. A naopak sama nechávala hodně skulin pro protiútoky. V 59. minutě centroval zprava Fillo a Hora na malém vápně hlavičkoval jen těsně mimo, v 65. minutě zase průnik Vošahlíka zastavili hosté jen faulem, který málem potrestal z přímého kopu Hora. Utěšenou střelu do horního rohu však brankář Hanuš stejně efektně vyškrábl nad břevno.

Tou dobou se hrál hodně zábavný fotbal. Diváci viděli závar před brankou Teplic po skákavém centru Hronka, vzápětí na druhé straně nápaditě rozehraný roh a zblokovanou ránu Vondráška a pak i nepřesný pokus Kroba.

Jenže góly nepřicházely, a to ani z naprosto jasných šancí. V 74. minutě ustál Červenka souboj u pomezní čáry a parádním pasem našel rozběhnutého Vošahlíka, který sám před Hanušem zaváhal a vyprodukoval jen skákavou střelu vedle.

Až v poslední desetiminutovce začala být Jihlava nebezpečná, hlavně ze závarů. Nejblíže byl po rohu v 84. minutě Dvořák, z malého vápna ale poslal míč jen do středu branky na Chudého a víc už Severočeši hostům neumožnili.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Do 60., 65. minuty jsme byli lepší, ale pak jsme nedokázali proměnit dvě situace a malinko znervózněli, musel nás podržet i gólman. V těch předchozích zápasech jsme šancí moc neměli, dneska ano, jenom můžu doufat, že je hoši začnou proměňovat. Pět bodů z prvních tří zápasů bereme. Řekl bych, že jsme spokojeni, ale situaci v tabulce má cenu řešit nejdřív za další dva zápasy. Počítáme, že u Grigara to bude na pět až šest týdnů. Chudý ho ale zastoupil velmi dobře."

Michal Bílek (trenér Jihlavy): "Jsem zklamaný, domácím jsme to vítězství nabídli. Bylo vidět, že chyběl Urblík, který se zranil v týdnu. Chyběl nám hráč, který umí podržet míč a zklidnit hru. V první půli jsme nebyli schopni kombinovat, nebyli jsme nebezpeční, pak jsme zase domácím tu branku doslova nabídli tím, že jsme nedokázali zastavit brejk. Jeli jsme sem s tím, že jestli se chceme zachránit, musíme vydolovat nějaké body zvenku. V každém zápase hrajeme pod tlakem, začíná to být bohužel znát. Chtěli jsme hodně zhustit střed pole, podobně jako na Slavii. Ale příčina není v rozestavení, my to nezvládli technicky a ani to úsilí nebylo v pořádku.

FK Teplice - Vysočina Jihlava 1:0 (0:0)

Branka: 53. Fillo z pen. Rozhodčí: Pechanec - Koval, Vlasjuk. ŽK: Fillo - Krejčí, Batioja, Hronek, Rosa, Zoubele, Urdinov. Diváci: 3123.

Sestavy:

Teplice: Chudý - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Kučera, Ljevakovič - Fillo (76. Hyčka), Hora, Nivaldo (62. Vošahlík) - Červenka (80. Vaněček). Trenér: Šmejkal.

Jihlava: Hanuš - Tlustý, Krejčí, Rosa (78. Mišůn), Urdinov - Vaculík, Hronek, Štěpánek, Batioja (60. Zoubele) - Ikaunieks (64. Rabušic), Dvořák. Trenér: Bílek.