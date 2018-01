Praha - Zatím bez výraznějších posil zahájili přípravu na jarní část první ligy fotbalisté Teplic. Z hostování na Žižkově se pouze vrátil záložník Petr Kodeš a na zkoušku z jiného druholigového celku Vlašimi přišel Adam Kučera. Po dlouhém zranění je připraven také Jakub Hora.

Na dalších posilách však vedení šestého celku tabulky pracuje, protože klíčový záložník Martin Fillo přestoupil do předposledního Baníku Ostrava, zatímco stoper Aleksandar Šušnjar po skončení smlouvy zamířil do Mladé Boleslavi.

"Hledáme křídlo, hledáme stopera a výhledově útočníka," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Teplic Jakub Dovalil. "Zatím se nám nepodařilo dotáhnout jednání s kluby, odkud by hráči do našeho týmu měli přijít, proto musíme ještě vyčkat, než dojde k hráčskému pohybu směrem do týmu," dodal.

Čtyřiadvacetiletý Kučera má za sebou mimo jiné působení ve Spartě, Ružomberoku a na podzim hostoval v Jablonci. "Je to rychlý hráč, který má dobrý driblink a může hrát zleva i zprava. Ve Vlašimi podával velmi dobré výkony a v Jablonci měl trochu smůlu, že přišel Standa Tecl," přidal Dovalil.

Jednadvacetiletý Kodeš je odchovancem Teplic a zatím za severočeský klub odehrál v nejvyšší soutěži 28 zápasů. Na podzim za Žižkov nastoupil do 15 zápasů a s osmi žlutými kartami byl nejtrestanějším hráčem druhé ligy. "Kody neměl herní praxi, proto odešel, aby ji získal. Hrál pravidelně a uvidíme, jak to s ním bude," uvedl trenér Teplic Daniel Šmejkal.

Teplice už v neděli zamíří na kondiční soustředění v Písku, kde také proti domácímu výběru odehrají první přípravné utkání. Poté Severočechy čeká herní soustředění na Kypru, kde nastoupí proti třetímu celku polské ligy Górniku Zabrze, Soligorsku a druhému týmu srbské ligy Partizanu Bělehrad, který je soupeřem Plzně v únorovém play off Evropské ligy.