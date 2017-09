Praha - Dvěma předehrávkami odstartuje v pátek 7. kolo první fotbalové ligy. V souboji sousedů ze středu tabulky osmé Teplice přivítají sedmé Bohemians 1905 a ve stejném čase bude desátá Dukla hostit nováčka z Ostravy, kterému patří dvanácté místo.

Teplice zatím mají ve výsledcích velké výkyvy. Zatímco před svými diváky dvakrát zvítězily a jednou remizovaly, na soupeřových hřištích získaly jen bod. Dobrou domácí bilanci budou chtít Severočeši potvrdit proti Bohemians 1905, které na Stínadlech v lize pětkrát za sebou porazili.

"Po utkání ve Zlíně nám trenér vyčítal, že jsme se vůbec necpali do zakončení. Na Bohemku vyzrajeme, když budeme hrát svoji hru a budeme hlavně nebezpeční dopředu. Hrajeme doma a bereme jen tři body. Potřebujeme je k tomu, abychom se dotáhli na místa, kde chceme být," uvedl pro klubový web záložník Jan Rezek, který v minulosti krátce hostoval v Bohemians.

"Klokani" zatím prožívají vydařenou sezonu, protože bodovali v pěti z šesti kol. Spolu s Karvinou a Brnem sice mají se čtyřmi góly nejhorší útok, ale zase ve třech z posledních čtyř kol udrželi čisté konto. Trenér Martin Hašek starší očekává v Teplicích vyrovnaný boj.

"Teplice jsou vyvážený a stabilizovaný tým. V rámci české ligy zde hrají i trochu nadstandardní hráči. V prvé řadě musíme dobře bránit a hrát za každou cenu rychle. Zápasy mezi rovnocennými soupeři rozhodují standardky. Nejlepší by bylo z nějaké vstřelit gól a žádný neinkasovat," řekl Hašek.

Také Dukle se stejně jako Teplicím zatím daří jen doma, na Julisce zvítězila v lize v součtu s předešlou sezonou už pětkrát za sebou. V minulém kole Pražané dvěma inkasovanými góly v závěru prohráli 2:3 v Jihlavě a proti Ostravě si chtějí spravit chuť.

"V Jihlavě byl náš výkon po zásluze potrestán. Chceme fanoušky a nás všechny potěšit lepším výsledkem. K tomu musíme mít velkou touhu a zodpovědnost v každém jednotlivém výkonu. Soupeř jistě bude povzbuzen ze zápasu s Jabloncem, kde svůj tlak v závěru zúročil v remízu. My ale chceme vyhrát, uděláme pro to vše," uvedl trenér Dukly Jaroslav Hynek.

Ostrava po návratu do ligy vyhrála první zápas a od té doby pět kol čeká na vítězství. Se 14 inkasovanými góly má Baník nejhorší obranu. Na Dukle v samostatné lize zvítězil jen jednou v březnu 1994.

"Dukla je svým taktickým pojetím hry nepříjemná. Oba domácí zápasy vyhrála, doma má sílu. Uvidíme, jak se na ní projeví nevydařená koncovka zápasu v Jihlavě, ale není to nic, na co bychom mohli spoléhat. My máme jasný cíl, potřebujeme zase někde bodovat naplno a pokusíme se o to v pátek," řekl ostravský kouč Radim Kučera, který zatím neví, zda bude moci nasadit uzdraveného útočníka Milana Baroše.