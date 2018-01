Paříž - Tento svět opustím bez lítosti, uvedl jeden z nejslavnějších francouzských herců Alain Delon v rozhovoru, který vyšel v dnešním zvláštním vydání týdeníku Paris-Match. Delon v něm odpovídal na otázky ohledně své kariéry, složitých vztahů s rodinou, žen, které miloval, a přátel, o něž přišel. "Život už mi moc nepřináší. Už jsem všechno poznal a viděl. Především ale nenávidím tuto dobu, je mi z ní na zvracení," řekl 82letý herec na konci rozhovoru, v němž bilancuje svou 60letou kariéru.

Na dotaz týkající se nynější ženy jeho života herec odpověděl, že "ji nenašel". "Neříkám, že nejsou žádné kandidátky. Je jich deset, ale žádná z nich mi teď nepřijde vhodná na to, abych s ní dožil... Mohl bych se oženit s takovou ženou, která by byla připravena doprovázet mě až do konce," vysvětlil Delon.

"Někteří lidé se mi hnusí. Vše ovládá lež, všechno je překroucené. Lidé se navzájem nerespektují a nedrží slovo. Záleží jen na penězích. Po celé dny se omílají jen nějaké zločiny. Vím, že tento svět opustím bez lítosti," konstatoval modrooký idol žen několika generací.

Delonův avizovaný "poslední film", který režíruje Patrice Leconte, nabral zpoždění, prozradil dále herec v rozhovoru. Hlavní ženskou roli v něm bude hrát Juliette Binocheová. Bude to milostný příběh, napsal o 91. filmu Delonovy kariéry list Le Parisien.

Francouzský herec, producent a režisér přišel na svět 8. listopadu 1935 ve Sceaux na předměstí Paříže. "Byl jsem malý, divoký netvor," vzpomínal na své mládí plné útěků z domova a vyhazovů ze škol. Vyučil se řezníkem, raději se ale pak dal do armády, s níž bojoval v Indočíně a ze které ho nakonec vyhodili. Zapadl do pařížské bohémy a živil se všelijak. Do světel ramp mu pomohl zajímavý chlapecký zjev, jehož poprvé využil režisér Yves Allégret v roce 1957 ve snímku Když se do toho zaplete žena.

"Moje matka mě obdařila příznivým zjevem a brzy ve své kariéře jsem potkal mistry jako Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni nebo Jean-Pierre Melville. A s takovými předpoklady by neuspěl jen idiot," řekl Delon před časem.