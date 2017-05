Brno - Legendární tenor José Carreras, který v sobotu zazpívá v brněnské DRFG Areně, stráví ve městě čtyři dny. Pořadatelé mu rezervovali apartmá v pětihvězdičkovém hotelu, jen za květiny, které chce mít téměř všude, vynaloží asi 100.000 korun. Splní i pěvcův požadavek, aby květiny nevoněly. ČTK to za organizátory dnes oznámil Roman Helcl.

Jak bude Carreras trávit v Brně volný čas, je tajné. "Možná můžeme prozradit, že se chystá navštívit a podpořit jedno nemocniční prostředí a má v plánu navštívit brněnské památky, když zde přijede poprvé i naposled," uvedl promotér Dalin Vajčner.

Pěvec s dalším světovým turné nepočítá, proto bude sobotní koncert nejspíš jeho brněnskou premiérou i derniérou zároveň. Carreras publiku nabídne program složený z melodií a motivů z opery, operety a muzikálu. Doprovodí jej The Bohemian Symphony Orchestra Prague pod taktovkou Davida Gimeneze.

Sedmdesátiletý Carreras se proslavil zvláště díky skvělé interpretaci árií z díla Giuseppa Verdiho a Giacoma Pucciniho. Jako operní pěvec debutoval v roce 1970 v Barceloně. S Plácidem Domingem a Lucianem Pavarottim později tvořil slavné trio tenorů, kteří dokázali oslovit nejen milovníky opery, ale i širší publikum.

V 80. letech prodělal leukemii, poté už většinou dával přednost spíše recitálům a koncertní činnosti před operními produkcemi. Jeho diskografie čítá přes 150 nahrávek.

Carreras už má za sebou několik koncertů v Česku. V roce 2014 v Praze vystoupil společně s houslistkou Vanessou Mae. Loni zpíval v Tipsport Aréně v Pardubicích.

"Loni v prosinci jsem oslavil sedmdesátku, a to znamená, že můj čas coby tenora už je omezený. Proto jsem velmi šťastný, že mohu ještě jednou vyjet na turné. Až spadne poslední opona, bude to pro mě samozřejmě významný moment, protože zpívání je můj život. Na druhou stranu jsem vděčný za všechny nezapomenutelné momenty své kariéry. To je velký dar," uvedl Carreras v tiskové zprávě.