Haag - Na překvapivě dobře připravené antuce v Haagu trénují čeští tenisté před baráží Davisova poháru v Nizozemsku. První si dvorec vyzkoušela jednička týmu Jiří Veselý s deblistou Romanem Jebavým, který poté hrál i s Adamem Pavláskem.

"Mám za sebou první hodinu tréninku a hala je výborná. Dvorec je skvěle připravený, odskoky jsou rovné. Na to, že to je připravené jenom na víkendové utkání, tak je to překvapivě výborné. První dojmy jsou jenom pozitivní," řekl Veselý.

Daviscupový premiant Jebavý slova svého deblového partnera z turnajů potvrdil. "Hala je útulná pro lidi a dobře to na antuce skákalo. Pocity jsou jenom dobré. Zahráli jsme si dobře a první trénink účel splnil," řekl Jebavý na facebooku českého týmu.

Výběr kapitána Jaroslava Navrátila už je v dějišti utkání kompletní. Dopoledne dorazil i Lukáš Rosol, čerstvý šampion rakouské ligy s týmem Salcburku.

První ráno trénoval nejlepší nizozemský tenista Robin Haase, 39. hráč žebříčku ATP. Při výměně kurtu se s Čechy pozdravil. "Se všemi členy týmu velmi přátelsky a srdečně. Smál se na nás," uvedl mluvčí tenistů Karel Tejkal.

Tenisté bydlí v hotelu pět minut jízdy autem od komplexu Sportcampus Zuiderpark. Hala má na daviscupové utkání kapacitu 3500 diváků. "Vše je perfektně připraveno a hotovo. Všichni jsou přátelští a ochotní," řekl Tejkal.

Češi jsou v Haagu bez dřívějších opor Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. Domácím chybí čerstvý vítěz US Open ve čtyřhře Jean-Julien Rojer.