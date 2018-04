Stuttgart - České tenistky zazářily na banketu před semifinále Fed Cupu v Německu. Na tradiční čtvrteční společnou večeři pro oba týmy přišly do Nového zámku ve Stuttgartu v růžových šatech.

"Byly jsme růžoví bonbonci. Sklidily jsme komplimenty," vrátila se Petra Kvitová k banketu při dnešním losu. "Tentokrát zářivě," přidala na sociálních sítích Barbora Strýcová, která si nejspíš zahraje případnou rozhodující čtyřhru.

Oblečení hráčkám vybírají ve firmě Steilmann a tenistky se poté rozhodnou, co si vezmou. "Byly jsme to ozkoušet a shodly jsme se," řekla Kvitová.

Co se týče oblečení, Němky tak výrazné jako české kvarteto nebyly. "Měly takový overal do pánska. To my jsme byly za holčičky, to jo," culila se dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Na banketu se podával jako předkrm kozí sýr a k večeři maso s těstovinami. "Bylo to dobrý, bavily jsme se," hodnotila Kvitová. Během večera daly Češky soupeřkám brož ve tvaru tenisové rakety a dostaly mimo jiné psací pera.

Tentokrát se večeře uskutečnila na zámku, před šesti lety se před utkáním 1. kola ve Stuttgartu konala v Prasečím muzeu. "A s prasátkem se fotily," vzpomínala Kvitová a dodala, že trenér David Kunst měl tehdy jako nováček humorný proslov. "Byl pozván, aby něco pověděl. Přišel ke kapitánovi a řekl: Danke (děkuji)."

Pětinásobná fedcupová šampionka Kvitová si odbyla vystoupení na večeři v 17 letech při premiéře ve Španělsku. "Povídala jsem určitě velice zajímavé věci," říkala ironicky a se smíchem dodala: "Určitě jsem taky děkovala."