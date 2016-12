Štrasburk - České tenistky vyhrály potřetí za sebou Fed Cup a jako první tým po 21 letech získaly v soutěži hattrick. Nad Francií ve Štrasburku zvítězily 3:2 na zápasy, rozhodující bod získaly v závěrečné čtyřhře stejně jako před rokem Barbora Strýcová s Karolínou Plíškovou.

Strýcová s Plíškovou už loni za stavu 2:2 rozhodly v Praze finále proti Ruskám a dnes situaci zvládly znovu. Letošní vítězky Roland Garros a nejlepší deblový pár sezony Kristinu Mladenovicovou s Caroline Garciaovou porazily dvakrát 7:5. Spolu s Plíškovou a Strýcovou slaví titul i Petra Kvitová a Lucie Hradecká.

"Zatím nemám slov. Poslední balon byl jako déja vu, Karolína to takhle zakončila i minulý rok," řekla po zápase České televizi Strýcová a připustila, že nedělní program byl náročný. Srovnávat oba poslední tituly nechtěla. "Titul jako titul, oba chutnají stejně. Akorát ten loňský byl doma a víc diváků, ale tady ti naši fanoušci byli skvělí," poděkovala gestem táboru českých příznivců.

Češky triumfovaly ve Fed Cupu popáté za šest let a celkově slaví jubilejní desátý titul. Petr Pála se stal s pěti vavříny nejúspěšnějším fedcupovým kapitánem. "Super, ale on má dobrej kádr," glosovala Pálův rekord Strýcová.

"Bez holek by to nešlo," řekl Pála. "Asi nám to dojde až později. Já jsem rád, jaký máme celý tým. Hlavní zásluha je ale na holkách. Tým je hodně široký, jedna může zastoupit druhou a v tom tkví ten výsledek. Všichni šlapou," dodal.

Třetím vavřínem za sebou současná generace napodobila úspěchy tehdejšího československého výběru vedeného Hanou Mandlíkovou a Helenou Sukovou z let 1983 až 1985. Naposledy vybojovaly hattrick Španělky před 21 lety.

Plíšková se Strýcovou zvládly po loňském finále i rozhodující čtyřhru letos v 1. kole v Rumunsku a dobře začaly i proti Francouzkám. Brejk ve třetí hře při servisu Mladenovicové ještě neudržely, ale dál měly při podání soupeřek více šancí. Znovu vzaly Mladenovicové podání na 6:5 a Strýcová pak sadu dopodávala.

Na začátku druhého setu Češky přežily brejkboly při podání Plíškové i Strýcové a udeřily. Poprvé vzaly servis Garciaové i díky těžké smeči Strýcové přes hlavu a důraznému returnu Plíškové. Strýcová přišla v osmé hře o podání, ale rozuzlení přinesl zisk podání Mladenovicové na 6:5 a vzápětí úspěšný servis Strýcové.

Zápas při druhém mečbolu uzavřela letos nejlepší česká hráčka v soutěži Plíšková, která poslala volej do odkrytého dvorce. "My jsme si na ně věřily. Já jsem je párkrát porazila, Bára s nimi hrála těsně. Věděly jsme, že můžeme vyhrát, a čekaly jsme na jejich chyby," konstatovala Plíšková. Únava je podle ní při výhrách vždy menší. "Ale dneska už mám dovolenou, tak je to jedno," dodala.

Češky rozhodly zápas ve čtyřhře počtvrté za sebou a vždy u toho byla Plíšková. Ta z letošních devíti bodů, které tenistky v soutěži získaly, obstarala sedm - čtyři ve dvouhrách a tři ve čtyřhrách. "Kája tomu dala největší kus, ale našli jsme další střípky k tomu jejímu neskutečnému působení v letošní sezoně," řekl Pála.

V úvodní nedělní dvouhře prohrála Plíšková v duelu týmových jedniček s Garciaovou 3:6, 6:3 a 3:6. Stav poté srovnala Strýcová, která naskočila místo zraněné Petry Kvitové za stavu 1:2 na zápasy a porazila Alizé Cornetovou 6:2 a 7:6.

V sobotu nejdříve Plíšková získala první bod po skoro čtyřhodinové bitvě s Mladenovicovou až poměrem 16:14 ve třetí sadě, Kvitová pak podlehla Garciaové.

Češky si ve finálových zápasech drží vysokou úspěšnost. Vyhrály deset z 11 soubojů o titul. Ten jediný prohraný je památný souboj v Praze na Štvanici z roku 1986 s týmem USA, za který tehdy získala rozhodující bod Martina Navrátilová.

Finále tenisového Fed Cupu ve Štrasburku

Francie - ČR 2:3 po třetí dvouhře

Garciaová - Karolína Plíšková 6:3, 3:6, 6:3, Cornetová - Strýcová 2:6, 6:7 (4:7), Garciaová, Mladenovicová - Karolína Plíšková, Strýcová 5:7, 5:7.