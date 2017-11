Minsk - Za vyrovnaného stavu vstoupí dnes tenistky Běloruska a USA do druhého dne finále Fed Cupu. Favorizovaným Američankám, které útočí na 18. vítěznou trofej, se pokusí v duelu týmových jedniček získat v Minsku druhý bod CoCo Vandewegheová proti Aryně Sabalenkové. K poslední dvouhře by měly nastoupit vítězka US Open Sloane Stephensová a Aleksandra Sasnovičová. V případě nerozhodného stavu rozhodne v Areně Čižovka závěrečná čtyřhra.

Americké tenistky, jež v semifinále vyřadily oslabený český tým, mohou ziskem 18. titulu vylepšit již tak rekordní bilanci v soutěži. Naposledy vyhrály Fed Cup před sedmnácti lety. Předchozí tři ročníky ovládly Češky.

Běloruskám, které jsou ve finále Fed Cupu poprvé, chybí Viktoria Azarenková. Bývalá světová jednička nemůže opustit Kalifornii kvůli vleklému sporu o opatrovnictví ani ne ročního syna.