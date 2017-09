New York - Americké tenistky Sloane Stephensová a Madison Keysová si zahrají na US Open o titul. Do finále se nedostala ani jedna z přemožitelek českých tenistek Petry Kvitové a Karolíny Plíškové ze čtvrtfinále.

Stephensová v prvním americkém semifinále porazila Venus Williamsovou, která vyřadila Kvitovou, po setech 6:1, 0:6 a 7:5. Patnáctá nasazená Keysová poté deklasovala 6:1 a 6:2 Vandewegheovou, na níž nestačila Plíšková.

Stephensová se vrátila na kurty po vleklém zranění nohy letos ve Wimbledonu a prožívá báječné léto na betonech. Hrála semifinále v Torontu i v Cincinnati a v New Yorku si bývalá světová jedenáctka zahraje první grandslamové finále.

"Nemám slov. Moje cesta byla dlouhá, učila jsem znovu chodit a kdyby mi někdo řekl, že budu v grandslamovém finále, budu se smát," řekla Stephensová.

Čtyřiadvacetiletá Stephensová se proti Williamsové skvěle bránila. Doběhla skoro každý míč. "V prvním setu jsem hrála dobře a ona chybovala, ve druhém zahrála Venus skvěle," komentovala Stephensová první dva zcela rozdílné sety.

Ve třetím setu neudržela Stephensová náskok 2:0 a za stavu 4:5 se ocitla dva míče od vyřazení, ale předvedla skvělý prohoz. "To byl možná rozhodující míč. Pak jsem zahrála neskutečně další hru. Když přijde šance, musí se využít," řekla.

"Ke konci jsem udělala příliš chyb, proto to tak skončilo," hodnotila sedmatřicetiletá WIlliamsová a ke své budoucnosti dodala: "Je to prosté. Hraju tenis dál."

Keysová nedala Vandewegheové šanci svou rychlou hrou. Během hodinu a šest minut dlouhého duelu nastřílela 25 vítězných míčů a utkání ukončila rázně pátým esem. "Hlavou mi běží plno věcí. Přijde mi to nereálné. Úplně se klepu," řekla.

Tři gamy před koncem zápasu si nechala v šatně obvázat pravý stehenní sval. "Začala jsem nohu cítit, když jsem vybíhala míč a bála se, aby se nestalo nic vážného. Proto jsem si to chtěla nechat prohlédnout co nejdříve," vysvětlila Keysová.

Výsledky tenisového turnaje US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Stephensová (USA) -V. Williamsová (9-USA) 6:1, 0:6, 7:5, Keysová (15-USA) - Vandewegheová (20-USA) 6:1, 6:2.