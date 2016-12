Praha - Klidné oslavy si užily české fedcupové šampionky ještě ve Štrasburku po nedělní výhře ve finále nad francouzskými tenistkami. Dnes se trojice Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Barbora Strýcová přesunula leteckým speciálem do Prahy a v areálu tenisové Sparty ve Stromovce dostala k obědu kachnu se zelím.

Na večírek po fedcupovém titulu tenistky zamířily potřetí za sebou a popáté za šest let. "Oslava nebyla nijak bouřlivá, ale v klídku," uvedl na tiskové konferenci Petr Pála, s pěti vavříny nejúspěšnější fedcupový kapitán.

Do Češka nedorazila čtvrtá členka výběru Lucie Hradecká, kterou ještě tento týden čeká menší turnaj ve Francii a poté dovolená.

Rozhodující čtyřhru vyhrály Plíšková se Strýcovou v neděli deset minut před devátou večer. Následovaly radovánky na dvorci, předávání stříbrného poháru, mediální povinnosti a na společnou večeři se tým dostal až hodinu před půlnocí.

"Byly jsme po víkendu unavenější, ale pak se to rozjelo. A bylo to dostačující tomu, jak jsme vypadaly," řekla hrdinka finále Strýcová, která v neděli hrála dvouhru za zraněnou Kvitovou, vyrovnala na 2:2 a pak spolu s Plíškovou vyhrály i čtyřhru.

K přípitku se ťukalo šampaňským. "A pak pila každá podle svého gusta. Já whisku s kolou," řekla Strýcová. Kvitová a kapitán si dali vodku a Plíšková mojito. K tomu jim hrála česká i zahraniční muzika, kterou přinesl vyplétač Richard Šodek. "Ale nemohli jsme to pouštět nahlas. Bylo pozdě, takže to bylo klidnější," řekla Plíšková.

Francouzský průvodce českého týmu ve Štrasburku zajistil, že tenisové šampionky mohly slavit do pěti do rána. Na dvě hodiny šly spát a v sedm vstávaly, aby stihly soukromý let, který jim za odměnu připravil jeden z partnerů týmu.

"Spaly jsme málo, asi tři hodny. V letadle jsem spánek jen předstírala," řekla Plíšková. V Praze česká úspěšný tým překvapení. K obědu dostali kachnu, knedlíky a zelí, Pála navíc obdržel od manažera reprezentace hodinky.

Po krátkém pobytu v Česku se hráčky rozjedou na dovolenou. Plíšková už v úterý odletí s přítelem na Mauricius, Kvitová plánuje příští týden pobyt s Hradeckou v Dubaji, kde bude nabírat energii i Strýcová. Pála vyrazí lyžovat.

Tenistkám hned po triumfu gratulovali Martina Navrátilová, Ivan Lendl či fotbalový brankář Petr Čech. "Ten mě překvapil," řekla Plíšková. "Mně psal ještě David Kostelecký," zmínila Kvitová olympijského vítěze v trapu z Pekingu 2008.

Hokejisty po zlatém hattricku na mistrovství světa vítali fanoušci na Staroměstském náměstí. "Já zase slavím se čtyřma holkama," usmál se Pála a dodal, že tenistky oslaví s diváky vítězství příští rok v únoru před 1. kolem v Ostravě.

Češkám by se ve Fed Cupu nelíbil navrhovaný model Final Four

Českým královnám Fed Cupu se nelíbí zamýšlená změna systému soutěže. Mezinárodní tenisová federace (ITF) uvažuje, že by se finále v budoucnu hrálo na předem určených místech a ve formátu Final Four.

Češky o víkendu završily po výhře ve Francii vítězný hattrick v soutěži družstev a získaly pátý titul za šest let. Z toho třikrát zvedly stříbrnou mísu nad hlavu v Praze před nadšeným třináctitisícovým davem a i nyní ve Štrasburku panovala skvělá nálada.

"Nejsem si jistá, že na finále Česko - Francie třeba ve Španělsku by přišlo tolik lidí a byla by taková atmosféra. Už jsem tyhle diskuze slyšela a snad se to v nejbližší budoucnosti neprosadí," řekla pětinásobná vítězka Fed Cupu Petra Kvitová.

Systém finále na jednom neutrálním místě se nelíbí ani letošní hvězdě Karolíně Plíškové. "Loni to bylo v Praze neskutečný," připomněla bouřlivou kulisu při finále s Ruskem. "Ve Final Four nevidím logiku. Nebylo by to dobrý ani pro jedno mužstvo, ani pro hráčky, ani pro sponzory, pro nikoho," konstatovala Plíšková.

Kapitán Petr Pála připustil, že by bylo dobré rozšířit Světovou skupinu ze současných osmi týmů na šestnáct. Nerad by ale přišel o možnost hrát před domácím publikem. "To by mě velmi mrzelo. Kouzlo Fed Cupu a Davis Cupu je v tom, že se země bez grandslamu vrcholně předvedou před svým publikem. Byla by to škoda. Český fanoušek si zaslouží vidět tak skvělé holky naživo," řekl Pála.

V příštím roce se ještě Fed Cup určitě bude hrát zavedeným způsobem a Češky v 1. kole v únoru přivítají v Ostravě Španělky. Pála věří, že bude mít k dispozici znovu nejsilnější možnou sestavu. "Věřím, že opory týmu tu stále sedí a holky ještě mají před sebou hodně tenisu," řekl a ukázal na Kvitovou, Plíškovou i Barboru Strýcovou a k nim počítal Lucii Hradeckou a letos po zranění absentující Lucii Šafářovou.

Tenistky se shodly, že jsou v zásadě připraveny dál reprezentovat, i když jejich hlavním cílem je individuální kariéra. "Ale když mě kapitán nominuje, budu ráda hrát," řekla Strýcová a Kvitová doplnila. "Když bude prostor a bude to pasovat do programu, budu ráda (hrát). Zažít taková vítězná finále se nepoštěstí jen tak někomu."

Do budoucna může Pála do týmu zapracovat další hráčky. "Bude dobře, když jim bude někdo dýchat na záda, což zvyšuje motivaci," řekl Pála a jako příklad jmenoval například Kateřinu Siniaková, která se letos vyšvihla na 53. místo světa.

A třeba se jednou i v českém fedcupovém týmu brzy sejdou sestry. Karolínu Plíškovou by mohlo doplnit její dvojče Kristýna. "Bylo by hezký mít jednou ve Fed Cupu ségru, ale o tom jsem se ještě nebavily," řekla Karolína Plíšková.