Tampa (USA) - Na netradiční šedo-zelenou antuku, která je občas jako beton nebo neklouže, si zvykají české tenistky před víkendovým semifinále Fed Cupu proti USA v Tampě. Kapitán Pála už má představu o sestavě, ale před pátečním losem ji oznámí jen hráčkám.

"Sestava se rodí, ale chci si to ještě rozmyslet. Probereme to ještě s trenérem Davidem Kunstem. V hlavě něco je, ale máme před sebou ještě tréninky a pak holkám oznámím nominaci, která z nich nastoupí v sobotu," řekl Pála.

Týmovou jedničkou podle žebříčku je 38. hráčka světa Kateřina Siniaková. Dále jsou v týmu Kristýna Plíšková, Denisa Allertová a Markéta Vondroušová, která si o nominaci řekla skvělými výkony včetně triumfu v Bielu a Pála její nasazení do zápasu připouští. "Je to varianta. Pro favoritku není snadné jít na sedmnáctiletou holku, která to umí a je ve formě," řekl deníku Sport, serveru iSport.cz a Radiožurnálu.

Češky jsou v Tampě bez nejlepší čtveřice. Petra Kvitová je zraněná a Karolína Plíšková, Barbora Strýcová a Lucie Šafářová se z utkání omluvily.

Mladý tým především testuje zelenou antuku. Na podobném povrchu se hraje turnaj WTA v Charlestonu a nyní je připraven také ve floridském resortu Saddlebrook. "Je úplně jiná než naše oranžová antuka," shodli se kapitán s hráčkami.

"Její vlastnosti se hodně mění během dne," řekl Pála o americké antuce s tím, že ráno se na povrchu skoro nedá sklouznout. "Odpoledne, když se trochu vysuší, je to jako pocukrovaný beton. Když nemáte úplně nové boty, dá se na ní sklouznout. Holky už se na ní párkrát zasekly, na což z naší antuky nejsme zvyklí."

Vondroušová si při tréninku odřela při doklouzávání koleno. "Neklouže to jako naše oranžová antuka. Je i trošku rychlejší a drsnější. Mám docela volnější kotníky, tak se klouzat bojím," řekla.

Na antuku si postupně zvyká i Kristýna Plíšková, dvojče třetí hráčky světa Karolíny Plíčková. "Zdejší povrch se od evropské antuky dost liší. Docela to na něm letí, což mi na servisu vyhovuje. Obecně mám na antuce největší potíže s pohybem. Letos by to snad mohlo být lepší než loni, kdy jsem na ní vyhrála snad jenom dva zápasy," řekla Kristýna Plíšková (56. v žebříčku WTA).

Také Američankám chybějí elitní hráčky - těhotná Serena Williamsová, její starší sestra Venus a Madison Keysová. Američanky jsou přesto favoritkami a touží po sedmi letech postoupit do finále. "Češky ale nepodceníme. Jsou pořád nebezpečné a některým se teď dařilo," řekla americká kapitánka Kathy Rinaldiová.

Kvarteto Coco Vandewegheová, Lauren Davisová, Shelby Rogersová a první deblistka světa Bethanie Matteková-Sandsová si před zápasem užilo horskou dráhu i slavnostní nadhoz na baseballové MLB. "Kamarádství je naše devíza, už se to ukázalo v prvním kole na Havaji a chceme to zas ukázat," řekla Rinaldiová.