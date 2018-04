Stuttgart - Nezvykle až tři dny před zápasem se české tenistky dostaly na antukový dvorec, na kterém svedou ve Stuttgartu semifinálovou bitvu s Němkami. V Porsche Areně si poprvé zahrála i Petra Kvitová.

Češky jsou v dějišti utkání od pondělí, ale jednička Karolína Plíšková s Barborou Strýcovou první dva dny trénovaly na kurtu v nedalekém tenisovém klubu a poté na dvorci číslo jedna. Až dnes byl otevřen centrkurt.

"Není to úplně zvykem," připustil český kapitán Petr Pála, ale jako problém to neviděl. "Holky mají do zápasu ještě tři tréninky. To je hodně."

Dopoledne si netradiční halovou antuku připravenou na betonu vyzkoušely Plíšková se Strýcovou. Odpoledne hrály Kvitová s Kateřinou Siniakovou. "Zpočátku to bylo velice rozpačité. Ale čím déle jsem hrála, tím jsem se cítila lépe," řekla světová desítka Kvitová. "Byl to ale skvělý trénink. Péťa do toho jde," řekla Siniaková.

"Na to, že Péťa s Katkou hrály poprvé, tak to bylo dobrý. Úplně v klidu. Je potřeba být ready v sobotu, ne ve středu," řekl Pála.

Antuka ve stuttgartské hale, na které se bude hrát příští týden i turnaj WTA, je hrubá. A na rozdíl od venkovní se nekropí. "Míče létají rychle, (kurt) hodně klouže - hlavně uprostřed. Bude platit servis a return, což je jiné než na normální antuce," řekla Kvitová, dvojnásobná semifinalistka turnaje ve Stuttgartu.

Podle Pály se budou hodit údery do protipohybu. "Protože se hůř otáčí, ale taktiku teprve probereme. Je potřeba si zvyknout na odskoky, dokluzy," řekl.

Do sobotního zápasu je ještě daleko, ale do pátečního losu pro sobotní dvouhry asi na české straně kapitán nahlásí očekávané duo Plíšková, Kvitová. "Hráčky tady mám čtyři a snad se nic nestane. Nevím, jestli bude na sobotu nějaké překvapení. Uvidíme," řekl nejdříve tajemně Pála, ale pak dodal: "Spíš nebude."

Němky si po českém tréninku zkoušely čtyřhru. Ta by rozhodla o vítězkách v neděli za nerozhodného stavu 2:2. Pála plánoval, že si spolu zahrají Siniaková se Strýcovou. "Chtěl bych, abych si to zkusily," řekl kapitán, ale na debla má výběr ze tří možností. Plíšková se Strýcovou vyhrály ve Fed Cupu už dvakrát za rozhodnutého stavu a variantou může být dle vývoje i spojení Plíškové se Siniakovou.