Praha - České tenistky se odpoledne v Praze v nekompletním složení sešly před utkáním 1. kola Fed Cupu proti Španělsku a poté se vlakem přesunuly do dějiště zápasu Ostravy. Kapitán Petr Pála měl zatím k dispozici jen jedničku Karolínu Plíškovou a Barboru Strýcovou, zbylé dvě členky týmu obhájkyň trofeje Lucie Šafářová a Kateřina Siniaková se kvůli účasti na turnaji v Tchaj-peji připojí později.

"Lucka teď přistála v Praze a měla by se připojit zítra na večeři. Musí si dát nějaký den volna z té cesty, zregenerovat, aby si pak mohla v úterý zahrát. Katka Siniaková přiletí z Tchaj-peje až zítra večer nebo v noci, takže přijede v úterý," řekl ČTK Pála.

"Je to malinko takové jako švábi na pivo, ale jsem rád, že Lucka se dostala do semifinále a Katka uhrála kola a hrála finále debla. Je jen dobře, že něco uhrály," dodal nehrající kapitán.

Pozdější příjezd poloviny týmu nebere jako problém. "Jsem rád, že Kája a Bára jsou připravené, hlavně ať jsou zdravé. Zkusíme jim třeba někoho z kluků z okolí sehnat na trénink, aby nehrály jen spolu," plánoval Pála.

V pondělí si Češky poprvé zatrénují na kurtu v Ostravě. Vzhledem k tomu, že Španělky budou postrádat zraněnou Carlu Suárezovou, vsadil domácí tým na středně rychlý povrch. "Myslím, že to bude malinko pomalejší než povrch na Australian Open. Tím, že nehraje Suárezová, není třeba dělat úplně rychlý povrch. Holky si přály středně rychlý," uvedl Pála.

Jedničkou soupeřek je světová sedmička Garbiňe Muguruzaová. "Myslím, že absence Suárezové je pomoc. Ne že by byla poslední měsíc úplně ve formě, ale je to pořád výborná hráčka," řekla Plíšková.

"Sice jsme favoritem, ale nesmíme zapomenout, že proti nám bude stát hráčka první světové desítky a vítězka a finalistka grandslamu. Bude to velmi těžké utkání. O víkendu jsem koukal na Davis Cup a nic není podle šablon," upozornil Pála.

V české sestavě chybí Petra Kvitová, která se zotavuje z operace ruky po napadení neznámým útočníkem. Světová trojka Plíšková a sedmnáctka Strýcová si po Australian Open týden odpočinuly. "Týden jsem trénovala, času bylo dost. Ještě to dotrénovat v Ostravě a vše bude dobré," řekla Plíšková. "Já byla na horách, takže jsem si taky dostatečně odpočinula," dodala Strýcová.

Češky Fed Cupu v posledních letech vládnou. Loni porazily ve finále Francii, završily vítězný hattrick a oslavily pátý triumf za uplynulých šest let. Motivace jim ale nechybí. Zvlášť když budou hrát poprvé od předloňského finále s Ruskem doma.

"Nejde to brát tak, že jsme už vyhrály pětkrát, máme doma pět pohárů a řekneme si, že je to nuda. Tohle nikdy neomrzí. Vždy najdu síly začít rok Fed Cupem, je to něco jiného, než když jsme přes rok furt samy," uvedla Strýcová. "Ještě abych neměl motivaci, když tu motivaci vidím u holek," dodal s úsměvem Pála, který zatím ještě nemá jasno, koho postaví do sobotních úvodních dvouher.