Štrasburk - České tenistky hrají ve finále Fed Cupu s Francií po prvním dnu nerozhodně 1:1 na zápasy. Ve Štrasburku dnes nejdříve Karolína Plíšková vydřela výhru nad Kristinou Mladenovicovou po třech hodinách a 48 minutách po setech 6:3, 4:6 a 16:14. Petra Kvitová ale druhý bod nepřidala a domácí jedničce Caroline Garciaové podlehla 6:7 a 3:6.

Nedělní program by měl zahájit ve 13:30 souboj jedniček Plíškové s Garciaovou, pak je v plánu zápas Kvitové s Mladenovicovou. Na české straně může teoreticky do jedné z dvouher nastoupit Barbora Strýcová.

"Asi to bylo blíž k 0:2 než k 2:0, musím říct, takže 1:1 je dobrý," hodnotil první den kapitán Petr Pála. K případné změně v nominacích dodal: "Není proč panikařit ani zmatkovat. Prostě musíme udělat jenom správné rozhodnutí. Uvidíme ráno. Musíme je připravit, že můžou hrát všechny cokoli. A když dojde na debl, dojde na debl, je to úplně jedno."

Do čtyřhry jsou nahlášeny Strýcová s Lucií Hradeckou, ale kapitán Petr Pála do páru může podle potřeby zamíchat Plíškovou. Za domácí by měly hrát Mladenovicová s Garciaovou, i když byly napsány Alizé Cornetová a Pauline Parmentierová.

Při zahájení finále halu rozezněla francouzská hymna Marseillaisa, jejíž tóny poprvé zazněly právě ve Štrasburku, a natěšení diváci tradičně zplna hrdla zpívali. Mladenovicová si počkala, až hala před úvodním servisem ztichne, ale nervozitu nesetřásla. Po její dvojchybě získala Plíšková první brejk utkání. Česká jednička hrála rychle, koncentrovaně a svůj servis ukončila esem.

Mladenovicová se brzy oklepala a výměny se vyrovnaly. První set přesto nakonec patřil o něco jistější Plíškové. Česká tenistka nehrála aktivně a začala ztrácet. Ve druhé sadě udělala za stavu 3:3 dokonce čtyři dvojchyby, z toho tři v řadě a o game přišla. Ztrátu sice smazala, ale pak přišla o další dvě hry a tím i o druhý set.

Následně nevyužila brejkbol na 2:0, ale po dvou skvělých returnech si připravila další tři v šesté hře a třetí proměnila ve vedení 4:2. Za stavu 5:3 podávala na výhru, jenže bouřlivé publikum Mladenovicovou vyhecovalo a Plíšková o servis přišla. Ve třetím setu se ve Fed Cupu nehraje tie-break, takže drama pokračovalo.

Až při skóre 9:8 si Plíšková vypracovala dva mečboly. Při prvním zariskovala return, ale míč z forhendu letěl až za základní čáru, a při druhém trefila Francouzka eso. Pak si Mladenovicová nechala obvázat levý stehenní sval. Za stavu 10:10 poslala Plíšková smeč do autu a nabídla domácí hráčce brejkbol, který odvrátila.

Plíšková se ocitla na hraně porážky po ztrátě servisu na 11:12, ale prokázala rovněž pevné nervy a získala brejk zpět na 12:12. Za stavu 15:14 si Plíšková o pauze odskočila na toaletu a poté nejdelší set fedcupového finále rozhodla. Získala čtyři míče v řadě a při třetím mečbolu skončil míč z rakety Mladenovicové v autu.

"Byl to můj nejdelší zápas, co jsem hrála, ještě ve Fed Cupu ve finále. Naštěstí s dobrým koncem," řekla Plíšková po své desáté výhře v soutěži. "Nemyslím, že jsem hrála dneska nejlepší tenis, ale výhra je důležitá. Ona výborně servírovala, ve třetím setu se dostala do životní formy. Čekala jsem na svoji šanci, naštěstí jsem ji dostala. A využila," dodala.

Kvitová přišla ve vyrovnaném úvodním setu s Garciaovou jako první o servis a prohrávala 2:4, ale srovnala na 4:4. V tie-breaku odvrátila první setbol, ale po své chybě nabídla soupeřce druhý a francouzská jednička šanci využila.

Druhý set začala Kvitová brejkem, ale vzápětí diktovala tempo hry 23. hráčka světa. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu ztratila čtyři gamy a prohrávala už 0:40 při svém servisu. Podání ještě zachránila a vzápětí snížila na 3:4, ale pak znovu přišla o servis. Za stavu 3:5 odvrátila jeden mečbol a měla i dva brejkboly, ale výborně servírující Garciaová oba podáním odvrátila a druhý mečbol proměnila.

Svěřenkyně kapitána Petra Pály vyhrály Fed Cup čtyřikrát v uplynulých pěti letech. Ve Štrasburku usilují o třetí triumf za sebou, čímž by napodobily úspěchy československého výběru z let 1983 až 1985. Naposledy hattrick v soutěži vybojovaly španělské tenistky před 21 lety.

Finále tenisového Fed Cupu ve Štrasburku:

Francie - ČR 1:1 po prvním dnu

Mladenovicová - Karolína Plíšková 3:6, 6:4, 14:16, Garciaová - Kvitová 7:6 (8:6), 6:3.