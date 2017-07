New York - Po vážném zranění z Wimbledonu čeká deblovou světovou jedničku a spoluhráčku Lucie Šafářové Bethanii Mattekovou-Sandsovou až roční pauza. Zotavuje se z operace vykloubené čéšky a přetrženého vazu. Návrat na kurty nechce dvaatřicetiletá americká tenistka uspěchat.

"Když jsem byla dříve zraněná, spěchala jsem s návratem, aby mi něco neuteklo. Teď to tak nebude. Zahojí se to samo. Když bych se stresovala, léčbu to neurychlí. Nikdy nemůžete ovlivnit všechno, co se má stát, ale můžete ovlivnit to, jak se s tím vyrovnáte," řekla tenistka pro New York Times.

Koleno si vážně zranila ve Wimbledonu, kde měla se Šafářovou útočit na čtvrtý grandslamový titul v řadě, před třemi týdny při singlovém zápase. O pár dnů později v New Yorku podstoupila operaci. Lékaři ji ujistili, že konec kariéry jí nehrozí a měla by se plně zotavit.

"Nebude to ale rychle. Taková zranění vyžadují nejméně půl roku klidu a rehabilitace a pak tři až šest měsíců tréninku, než se bude moci vrátit k zápasům," nastínil doktor David Altchek, který ji operoval.

Se Šafářovou byla Matteková-Sandsová v letošním žebříčku třetí, nyní česká tenistka musí hledat novou spoluhráčku. Část sezony na amerických betonech by měla odehrát po boku Barbory Strýcové.