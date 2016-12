Štrasburk - Barbora Strýcová dnes měla lví podíl na triumfu tenistek ve Fed Cupu. Do zápasu s Francií naskočila až za zraněnou Petru Kvitovou, ale zvládla ve dvouhře vyrovnat, ve čtyřhře s Karolínou Plíškovou získala ve Štrasburku vítězný bod a s týmem tak mohla slavit hattrick.

Když Češky zvedly nad hlavu trofej, Strýcová jako nejmenší hráčka na stříbrnou mísu sotva dosáhla. "Musím poskakovat, abych se ho vůbec dotkla," smála se. "Ale ten pocit, že ho zase máme, je neuvěřitelný," zářila třicetiletá tenistka.

Ve Francii se stala zachránkyní týmu. Nastoupila za stavu 1:2 a přesvědčivě porazila Alizé Cornetovou, poté s Plíškovou stejně jako loni zvládly rozhodující čtyřhru. "Já bych to nenazývala, že já jsem ta hrdinka nebo tak. My jsme jeden tým a každý se o to za celý rok zasloužil. Že se mi povedly udělat dva body, je nádherné a určité zadostiučinění, ale všechny jsme to vyhrály," řekla Strýcová.

"Výhry, poháry a medaile neomrzí, každý má speciální příběh a tenhle pro mě bude obzvlášť sladký, až na to budu jednou vzpomínat," řekla Strýcová a po dvou vyhraných zápasech na sebe byla pyšná. "Jo, to jsem, protože snadné to nebylo."

Věděla, že dvouhru musí vyhrát, aby měly Češky šanci na hattrick. "Šla jsem tam bojovat o každý balon. Nervozitu jsem měla, ale zároveň jsem se cítila hrozně fajn a hrála dobrý tenis. A s Kájou jsme porazily druhý pár světa," připomněla.

Až dnes po rozehrávce, asi v půl jedné, tedy hodinu před začátkem hracího dne, se dozvěděla, že půjde na kurt místo Kvitové. Pak čekala, jak dopadne zápas Plíškové. "Že budu hrát s Cornetovou, jsem se dozvěděla patnáct minut před zápasem, což bylo docela nepříjemné, ale já jsem tušila, že s ní budu hrát," řekla. Zavolala osobnímu kouči Tomáši Krupovi a na soupeřku dostala taktické rady.

Dvouhru zvládla tenisově a hlavně psychicky. Těšila se, ale dokázala ovládat své někdy až příliš nezkrotné emoce. "Což mě pak unavuje, ale tady jsem do všeho šla a kontrolovala jsem si, jak jsem se povzbuzovala. Ke konci jsem to trošku pustila a šla do toho se vším všudy, ale zvládla jsem to v hlavě," řekla Strýcová.

Dvouhra s Cornetovou byla hodně o psychické odolnosti. "Hrozně moc," přitakala plzeňská rodačka, která singl vyhrála 6:2 a 7:6. "Diváci byli blázniví. Rámus strašně vyčerpává. Říkala jsem si, že mám kolem sebe bublinu, což se mi podařilo."

I do čtyřhry se moc těšila a věřila, že s Plíškovou letošní nejlepší deblový pár na WTA Garciaovou a Mladenovicovou dokážou porazit. "A povedlo se," dodala. Češkám pomohly i zkušenosti z loňského závěrečného vítězného deblu ve finále proti Ruskám. "Dal nám moře zkušeností a věděly jsme, do čeho jdeme," řekla Strýcová.

Má za sebou skvělý tenisový rok, který končí jako světová dvacítka a navíc znovu objímala fedcupoový pohár. "Nechci říkat, že byla životní, ale byla prostě super. A hlavně v tom, že jsem hrála stabilní tenis a neměla jsem moc velké výpadky, to je moc důležité. A výhra ve Fed Cupu, to jsem zakončila sezonu třešničkou na dortu," řekla.