New York - Tenisová hvězda Serena Williamsová je těhotná. Spekulace, které ve středu vyvolala fotografie s bříškem zveřejněná na sociální síti, potvrdila mluvčí sportovkyně Kelly Bushová Novaková. Pětatřicetiletá Američanka, která se v pondělí vrátí na místo světové jedničky, tak v čele žebříčku nezůstane dlouho.

Williamsová ve středu prostřednictvím sociální sítě snapchat zveřejnila svůj snímek ve žlutých plavkách s jasně vystupujícím bříškem, k němuž připojila informaci, že jde o 20. týden. Fotografie z jejího profilu ale krátce po zveřejnění opět zmizela, blahopřání k nastávajícímu mateřství vzápětí ze sociálních sítí stáhla i WTA.

Informaci, že je majitelka 72 turnajových titulů skutečně těhotná, potvrdila až po šesti hodinách od zveřejnění fotografie její mluvčí. "Jsem šťastná, že mohu potvrdit, že Serena čeká letos na podzim dítě," řekla Bushová Novaková agentuře AFP.

S gratulací vzápětí přispěchala mimo jiné současná světová jednička Angelique Kerberová. "Není nic hezčího než zakládat rodinu a já jí ze srdce přeju všechno nejlepší do nové životní kapitoly. Je to pro ni neuvěřitelně vzrušující období," řekla německá tenistka agentuře SID.

Williamsová se v prosinci zasnoubila s internetovým magnátem Alexisem Ohanianem, spoluzakladatelem sociální sítě Reddit. Na kurtech se naposledy představila na konci ledna, kdy ovládla Australian Open a získala rekordní 23. grandslamový titul. Od té doby se ze všech turnajů odhlašovala, jako oficiální důvod uváděla zranění kolena.

Agentuře Reuters Bushová Novaková řekla, že Williamsová už určitě letos hrát nebude, kariéru ale nekončí. Na kurty se plánuje vrátit v příštím roce. Pokud by se vrátila do 12 měsíců po porodu, mohla by využít pravidlo WTA o chráněném žebříčku, čímž by si uchovala příslušnost k elitě.

Příklad si může vzít například z úspěšného comebacku své někdejší soupeřky Kim Clijstersové. Belgičanka se k profesionálnímu tenisu vrátila v roce 2009 a 18 měsíců po narození dcery ovládla US Open. Jako matka pak získala ještě další dva grandslamové tituly.

O stejný krok se letos pokusí další bývalá světová jednička Viktoria Azarenková, která přivedla v prosinci na svět syna a na konci léta se chystá znovu hrát. Obě ale přerušily kvůli mateřství kariéru ve výrazně mladším věku než Williamsová: Clijstersové bylo v době návratu 26 let, Běloruska Azarenková je o rok starší.

"Už jsme viděli vracet se i jiné matky, ale bude mít ještě motivaci, až uvidí to maličké?" zpochybnila další kariéru Williamsové členka tenisové Síně slávy Tracy Austinová. "Už toho tolik dokázala, potřebuje ještě něco navíc?" dodala.