Praha - Tenistka Lucie Šafářová se po více než roce vrací k trenérovi Robu Steckleymu. Obnovenou spolupráci s Kanaďanem, pod jehož vedením hrála finále French Open, oznámila na sociálních sítích a ČTK ji potvrdila.

"Do sezony 2018 se vracím zpět ke kanadskému kouči Robu Steckleymu," napsala ke zprávě doplněné vtipným videem, kterými se prezentovali i za jejich předešlého působení. "Myslím, že jsem na Austrálii připravená!" oznámila.

"Přemýšlela jsem nad novou sezonou a trenérem. Robovi se sice narodilo druhé dítě, ale díky tomu neměl žádné angažmá a rychle jsme se domluvili, že bude mým trenérem pro novou sezonu. Velice se na to těším a věřím, že nám to půjde," vzkázala Šafářová ČTK z Floridy, odkud dnes odlétá a v pondělí by měla hrát extraligu.

Se Steckleym v minulosti pracovala skoro tři roky. Začali v dubnu 2013 a pod jeho vedením se proměnila - z často zraněné dívky fyzicky vyspěla a působila uvolněněji. Na pařížské antuce předloni prohrála až ve finále se Serenou Williamsovou.

Navíc se v roce 2015 dala dohromady s Bethanií Mattekovou-Sandsovou a od té doby získaly pět grandslamových deblových vavřínů. V žebříčku dvouhry se dostala na páté místo a ve čtyřhře byla letos šest týdnů světovou jedničkou.

Většinu roku 2016 jí ale Steckley chyběl kvůli osobním problémům a v září s ním ukončila spolupráci. V letošní sezoně měla do konce French Open Františka Čermáka. Od US Open jí pomáhal Adam Altschuler, kouč Mattekové-Sandsové.

Letošní sezonu ukončila třicetiletá brněnská rodačka předčasně kvůli zánětu šlachy v zápěstí. Naposledy hrála v září semifinále v Québecu.