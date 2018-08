Cincinnati (USA) - Tenistka Karolína Plíšková udělala změnu trenéra, protože hledala optimističtější přístup. Současná světová osmička v rozhovoru po 1. kole turnaje v Cincinnati uvedla, že je stejně jako její bývalý kouč Tomáš Krupa spíš negativní a u Australanky Rennae Stubbsové si pochvaluje dobrou náladu.

Plíšková oznámila ukončení spolupráce s Krupou začátkem týdne a v Cincinnati už hraje pod dohledem Stubbsové. "Jsme spolu čtyři dny, což není mnoho, už se cítím veseleji a poprvé jsem porazila Radwaňskou," smála se Plíšková po úterní výhře nad Polkou, které v předešlých sedmi zápasech podlehla. "Netvrdím, že to je díky ní (Stubbsové), ale cítím se skvěle a na kurtu šťastně, což jsem nějakou dobu neměla."

Šestadvacetiletá Plíšková uvedla, že hledala někoho s pozitivnějším pohledem. "Sama jsem trochu negativní a na sebe tvrdá a on (Krupa) taky. A to někdy nejde dohromady. Potřebovala jsem změnu," vysvětlila tenistka.

"Někdy je potřeba pochopit, jak se hráčka cítí, a ona (Stubbsová) si prošla stejnými situacemi. Ví, co a kdy mám zahrát. To je pro mě důležité. A taky, je to žena. Možná věci chápeme jinak než muži," konstatovala Plíšková, proč s Australankou věří v lepší časy. "Myslím, že mi bude sedět víc než Tomáš," doplnila.

S bývalou světovou deblovou jedničkou Stubbsovou trénovala loni na Turnaji mistryň, na kterém došla do semifinále. "Moc se mi tehdy spolupráce zamlouvala. Bylo jedno, jak jsem hrála, ale věci viděla v dobrém světle, pozitivně."

Plíšková počítá, že se Stubbsovou po boku nejspíše dokončí letošní sezonu. "Má svoji práci, ale může to pár týdnů fungovat. Uvidíme, jak to bude příští rok, ale do konce toho letošního už moc turnajů není, tak myslím, že s ní budu."

Před blížícím se US Open, na kterém předloni došla do finále, se chce Plíšková dobře naladit. Doufá, že Stubbsová je tou správnou osobou. "Nechce po mně žádné bláznivé věci. A hlavně, cítím, že si hru zase užívám bez ohledu na skóre, což je nejdůležitější věc. Potřebuji se tenisem bavit, jinak mi to nejde."

Po Jiřím Vaňkovi, Davidu Kotyzovi a Krupovi nejspíš přijde k Plíškové i po Stubbsové zahraniční kouč. Na otázku, jestli už s tuzemskými trenéry skončila, řekla se smíchem, že určitě ano. "Už u nás není nikdo další, koho bych mohla angažovat. Pár by se našlo, kdybych chtěla, ale už kolem sebe nikoho z Česka nechci."