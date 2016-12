Štrasburk - České tenistky vyhrály třetí fedcupový titul za sebou a pátý za šest let. Druhý rok po sobě byla jeho strůjkyní Karolína Plíšková, světová šestka, která v této sezoně dovedla tým za vítězstvím.

Loni se Plíšková stala hrdinkou pražského finále proti Rusku a letos si na konto připsala sedm z devíti bodů, které tenistky k zisku trofeje potřebovaly. "Jsem ráda, že jsem do Fed Cupu zapadla. Užívám si tu atmosféru, i když kolikrát prožívám strašné nervy. Na konci jsme vyřízení, ale stojí to za to," řekla Plíšková.

Výběr okolo kapitána Petra Pály získal hattrick, ale jeho dominance končit nemusí. "Já mám jenom dva tituly, takže mi chuť nechybí. Tituly z Fed Cupu bych nevyměnila za nic. Oslavy s ostatními jsou nádherné," radovala se Plíšková.

Ve finále proti Francii vyhrála Plíšková ve Štrasburku v sobotní dramatické dvouhře nad Kristinou Mladenovicovou 16:14 ve třetím setu skoro po čtyřech hodinách. V neděli podlehla Caroline Garciaové, ale se Strýcovou pak získaly ve čtyřhře rozhodující bod.

"Tenhle víkend byl asi extrémní," řekla letošní finalistka US Open, která ve Francii odehrála tři zápasy a na kurtu strávila celkem sedm hodin a 50 minut. "Poslední čtyři moje Fed Cupy byly hektické, ale tenhle asi byl nejnáročnější. Naštěstí měl dobrý konec. Takže, jak se říká, konec dobrý, všechno dobré," usmála se.

Vítězství ve Fed Cupu se Plíškové za poslední rok dostalo pod kůži. Užívá si ho. "Už vím, jaké to je. Když vítězství slaví nějakých patnáct členů týmu, desítky fanoušků na tribuně a spousty lidí doma v Česku, je to mnohem lepší. Na normálních turnajích se raduju já, Jirka (trenér Vaněk) a moje rodina," řekla Plíšková.

V letošní sezoně rozhodla vždy ve čtyřhře. Dvakrát uspěla se Strýcovou a jednou s Lucií Hradeckou. "Moje hra v deblu se zlepšila. Cítím se pohodlněji na síti. Mám větší sebedůvěru, když jsem pár těch zápasů zvládla," řekla Plíšková. Na Garciaovou s Mladenovicovou si ve Štrasburku věřila. "Jsou první na světě, ale mně se s Bárou hraje dobře. Podle toho náš výkon na kurtu vypadal," řekla.

I když měla za sebou dvě náročné dvouhry, na čtyřhru byla připravená. "Já měla dost sil. Když se mě ptali, jestli chci nastoupit, tak jsem hned přikývla. Věděla jsem, že jsem na tom fyzicky dobře. Jinak bych se na kurt netlačila," řekla.

Na dvorci jí ještě pomohl elán Strýcové. "Ona je pro mě ideální partnerka. Když tlačím zezadu nebo dobře zaservíruju, přeběhne, sebere a zabije. Jsme super kombinace."

Češky dřív táhla za výhrami Petra Kvitová, která ale letos nezískala ani bod. Zastoupila ji Plíšková a vítězná série pokračuje. "Když se některé nedaří, někdo za ni může zaskočit nebo porážku napravit. Máme dobrý tým," řekla Plíšková.