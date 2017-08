New York - Svázaná nervozitou získala tenistka Tereza Martincová při své grandslamové premiéře jen jednu hru. Dvaadvacetiletá hráčka ale věří, že start v hlavní soutěži US Open pro ni může být zlomový.

"Jo, myslím že jo. Mám to odbyté. Prokousala jsem se kvaldou, zažila jsem atmosféru hlavní soutěže, což se nepovede každému, a dá se říct, že to příště bude lepší. Už nebudu nervózní," řekla momentálně 121. hráčka světa.

V New Yorku vyhrála tři zápasy v kvalifikaci a fotografii, na níž dává najevo radost po postupu do hlavní soutěže, si plánuje doma vystavit na poličku. V prvním kole ale nestačila na osmnáctou nasazenou Caroline Garciaovou z Francie a prohrála jasně 0:6 a 1:6. "Tohle není výsledek, který bych chtěla, Teď jsem z toho špatná," uvedla Martincová.

Díky postupu do hlavní soutěže US Open se ale přiblíží na dohled světové stovky, což je nyní její postupný cíl. "Za tím si jdu. Když budu ve stovce, tak si neřeknu, že jsem si to už splnila. Pak chci být v padesátce, ta je pro mě známkou, že už to holky umí. Že to jsou hodně velký profesionálky," řekla hráčka pražského I. ČLTK.

Snaží se jít trošku jinou cestou, než je obvyklé. Místo menších turnajů na okruhu ITF se pokouší probít přímo na akce WTA. "Mám to takhle daný. Radši se měřím s lepšími soupeřkami, hraji lepší turnaje. Dává mi to víc do budoucna," prozradila svoji tenisovou filozofii.

Někoho by možná deprimovalo, že častěji prohrává. Martincová se podobný model rozhodla přijmout. "Nemám šňůru šesti vyhraných zápasů, ale je to krok za krokem. Mně to sedí, chci hrát největší turnaje s nejlepšími," doplnila tenistka, která v Praze trénovala s bývalým hráčem Tomášem Zíbem a v New Yorku je s Janem Blechou.

Martincová na sebe upozornila i lednovým extempore. V kvalifikaci v ruském Petrohradu byla diskvalifikována za urážky rozhodčí. S odstupem času to bere jako zkušenost. "Abych řekla pravdu, tak mě to uklidnilo. Dali mi tím velkou školu, že mě tak úplně zařízli. Ale byla to velká chyba, nesmí se to dělat a já za to pykala. Sešlo se to tak, že tam byla česká rozhodčí. Jsem za to ráda, od té doby si na kurtu tak nedovolím. Posunulo mě to dál. Všechno špatný je pro něco dobrý," řekla.

Nepovažuje se za vznětlivější povahu. Spíš se v ní vždy všechno kupí. "A vybouchnu až pak," prozradila Martincová. Mimo tenis se doma uklidňuje jízdou na koni. "Je ustájený v Nové Vsi pod Pleší a jmenuje se Atlantis. Je rodinný, jezdí na něm hlavně ségra. Člověk je v jiném světě, odpočinu si a naberu energii," řekla.