Québec (Kanada) - Tenistka Tereza Martincová nedotáhla na turnaji v Québecu slibně rozehraný zápas prvního kola se Sofií Keninovou. Dvaadvacetiletá Češka o čtyři roky mladší Američance podlehla 7:5, 4:6 a 3:6.

Stodvanáctá hráčka žebříčku Martincová se do Kanady přesunula z New Yorku, kde si odbyla grandslamovou premiéru. Po úspěšné kvalifikaci podlehla v prvním kole US Open favorizované Francouzce Caroline Garciaové.

Výsledky tenisového turnaje žen v Québecu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Keninová (USA) - Martincová (ČR) 5:7, 6:4, 6:3.