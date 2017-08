New York - Čtyři čeští tenisté včetně Petry Kvitové se představí v úvodní den grandslamového US Open na dvorcích ve Flushing Meadows. Duel třinácté nasazené hráčky se Srbkou Jelenou Jankovičovou zahájí v 17:00 SELČ program na druhém největším dvorci Louise Armstronga. Do akce se dnes v New Yorku dostanou i Kristýna Plíšková, Tereza Martincová a Jiří Veselý.

Kvitová má s bývalou světovou jedničkou příznivou bilanci 4:3. Naposledy spolu hrály předloni ve Wimbledonu, kde byla úspěšnější ve třech setech srbská tenistka. Kristýnu Plíškovou čeká Japonka Misa Egučiová, Tereza Martincová po úspěšné kvalifikaci nastoupí ke grandslamové premiéře proti osmnácté nasazené Francouzce Caroline Garciaové.

Všechny české hráčky budou program na svých kurtech zahajovat. Veselý sehraje s Chorvatem Bornou Čoričem čtvrtý zápas na kurtu číslo devět.