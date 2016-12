Praha - Tenistka Petra Kvitová při prvním vystoupení před médii po úterní operaci prstů levé ruky pořezaných při přepadení řekla, že věří v návrat na kurty a je jedno, jestli k němu dojde za pár měsíců nebo za rok. Uvedla, že před chirurgickým zákrokem prsty necítila, ale po operaci je plná optimismu.

"O návratu na okruh jsem nepochybovala snad ani vteřinu po operaci, když mi řekli, že dobře dopadla. Víra je větší, než když jsem jela do nemocnice a necítila úplně prsty. Teď udělám úplně vše, abych se vrátila," přečetla Kvitová své prohlášení v areálu pražské Sparty ve Stromovce a při svém vystoupení se často smála.

Do Prahy přijela šestadvacetiletá Kvitová rovnou z nemocnice na severu Čech s čerstvě převázanou rukou, na níž má dlahu a obvazy až téměř k lokti. Předstoupila před média kalhotách a šedém tričku s krátkým rukávem. Když její mluvčí Karel Tejkal říkal, že je v pohodě, tak se rozesmála a úsměv ukázala víckrát.

Den před začátkem vánočních svátků uvedla, že už nejkrásnější dárek dostala dopoledne při vizitě. "Pan doktor Kebrle mi řekl, že to vypadá dobře. Dali si záležet a ještě jednou jim strašně moc děkuju a těším se na další pokroky," řekla Kvitová v češtině a v angličtině dodala: "Dárkem už bylo, že jsem pohnula prsty."

Vystoupení Kvitové natáčelo jedenáct televizních kamer, nebylo možné pokládat dotazy a většinu prohlášení měla připravenou. "Protože toho je docela dost a nechtěla bych se do toho zamotat, tak se omlouvám," vysvětlovala Kvitová.

"Den ode dne se cítím lépe. Jsem ráda, že nebudu na Vánoce v nemocnici. Chci moc poděkovat lidem, kteří mi byli v posledních dnech nejblíže," řekla Kvitová a vyjmenovala své nejbližší, lékaře i policii. Děkovala za podporu fanoušků a sportovců. "Tolik zpráv do mailu jsem nikdy nedostala. Moc si toho cením," řekla.

Dvojnásobnou wimbledonskou vítězku Kvitovou přepadl neznámý muž v úterý ráno v jejím prostějovském bytě. Při potyčce jí pořezal levou ruku, ve které tenistka drží raketu. "Jsem ráda, že se vidíme a asi ani nevíte, jak moc. Nevracela bych se k tomu, co se stalo a budeme koukat dál," nepouštěla se do podrobností.

Kvůli závažnosti poranění se podrobila téměř čtyřhodinové operaci poraněných šlach na všech prstech a dvou nervů. Rekonvalescence potrvá několik měsíců. Na turnaje se bude moci vrátit nejdříve ve druhé polovině příštího roku. "Nezbývá než koukat vpřed, jak se to bude vyvíjet. Je mi jedno, jak dlouho to potrvá. Tři měsíce, půl roku, rok. Budu se chtít vrátit. Udělám pro to všechno," řekla odhodlaně.

Každý den za Kvitovou do nemocnice jezdil mimo jiné také její nový trenér Jiří Vaněk, se kterým ještě ani nestihla začít přípravu na kurtu, jelikož léčila i únavovou zlomeninu nohy a dosud pracovala alespoň částečně jen na kondiční přípravě.

"Petře přeji, aby byla silná. Půjdeme krůček za krůčkem od rehabilitace, aby byla Petra co nejdřív na kurtech," řekl Vaněk. "Taky už se těším, až se trošku zpotím, až vezmu raketu do ruky a konečně si s Jirkou pinkneme," dodala Kvitová.

Vedle Kvitové seděl i její kondiční trenér David Vydra. I on navštěvoval Kvitovou a dodával jí dobrou náladu. "Pro nás bude výhra, až nám Petra podá jednou levou rukou a zmačkne, až poprvé chytne raketu. Uděláme vše, aby byla zdravá. Ona je silná a vše dělá perfektně a jednou se určitě vrátí a všichni budou koukat," věří Vydra.

Záznam TK s Petrou Kvitovou