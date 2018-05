Tenisový turnaj žen Pragu Open - finále 5. května v Praze. Petra Kvitová s cenou pro vítězku, poté co porazila Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou.

Tenisový turnaj žen Pragu Open - finále 5. května v Praze. Petra Kvitová s cenou pro vítězku, poté co porazila Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Tenistka Petra Kvitová vyhrála pražský turnaj WTA a získala 23. titul v kariéře. Druhá nasazená hráčka ve finále na antuce ve Stromovce za pomoci plných tribun otočila utkání s Mihaelou Buzarnescuovou a Rumunku porazila 4:6, 6:2 a 6:3. Stala se třetí domácí vítězkou v čtyřleté historii J&T Banka Prague Open.

"Byla to bitva se vším všudy. Rozhodla bojovnost," řekla Kvitová České televizi po svém prvním českém titulu. "Vyhrát turnaj v Praze, v domácím klubu a před českými diváky je speciální. Jsem moc ráda," řekla osmadvacetiletá Kvitová.

Kvitová začala v duchu předchozích zápasů. Hrála rychle, ve druhé hře získala podání soupeřky a vedla 3:0. Od stavu 4:1 ale Rumunka vyrovnala hru, hodně míčů vracela a Kvitová chybovala. Prohrála pět her v řadě a první sadu 4:6.

Před druhým setem si Kvitová sundala čelenku a začala ho stejně jako první. Vedla 3:0, ale tentokrát už o náskok nepřišla. Sice za stavu 5:1 ještě při svém podání neuspěla, ale vzápětí dokázala proměnit setbol při servisu Rumunky.

I v rozhodujícím dějství získala Kvitová, z které čišela velká touha doma uspět, první výhodu. Ve čtvrté hře si ranou z bekhendu vybojovala brejkbol, při kterém donutila Buzarnescuovou zahrát aut. Vedla 3:1 a náskok udržela. Zápas ukončila po dvou hodinách a šestnácti minutách hned při prvním mečbolu.

"Klobouk dolů před ní, co dokázala. Pro finále se asi narodila," řekl trenér Jiří Vaněk. "Je opravdu silná v hlavě, i když s tím bojovala, byla lehce nervózní a nehrála tak dobrý tenis jako první čtyři zápasy. Přebojovala to vůlí, lidi ji hnali a ukázala, jak je velká bojovnice, a to z ní dělá velkou hráčku," vyzdvihl kouč.

Z Prahy Kvitová spěchá do Madridu, kde vyhrála v letech 2011 a 2015. V nedělním prvním kole ji čeká letošní vítězka z Mexika Lesja Curenková z Ukrajiny. "O vynechání (Madridu) jsme neuvažovali. To hraje úplně každý a určitě se budu snažit ji namotivovat, aby byla připravená na grandslam," řekl Vaněk.

Před Kvitovou se po povýšení pražského turnaje na okruh WTA radovaly z titulu Karolína Plíšková v roce 2015 a o rok později slavila Lucie Šafářová.

S třiadvaceti tituly se Kvitová přiblížila k loni zesnulé Janě Novotné (24 triumfů), jejíž památku fanoušci a vedení WTA uctili před finále. Druhá je z Češek Hana Mandlíková (27) a se 167 vavříny je nedostižná Martina Navrátilová, která finále sledovala v ochozech.

Letos si Kvitová po Petrohradu a Dauhá připsala už třetí titul, což se jí povedlo poprvé od roku 2015. Lepší sezonu měla jen před sedmi lety, kdy se poprvé radovala na trávě ve Wimbledonu a mezi šesti vavříny byl i ten z Turnaje mistryň.

Tenisový turnaj žen J&T Banka Prague Open

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Kvitová (2-ČR) - Buzarnescuová (7-Rum.) 4:6, 6:2, 6:3.