Praha - Tenistka Petra Kvitová má kvůli únavové zlomenině zánártních kůstek na dva týdny ortézu na pravé noze. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu musí kvůli tomu upravit kondiční přípravu, ale doufá, že start nové sezony stihne.

"O víkendu jsem byla po kontrolní magnetické rezonanci u profesora Pavla Koláře, který mi diagnostikoval únavovou zlomeninu zánártních kůstek. Teď mám minimálně na dva týdny ortézu," uvedla světová jedenáctka pro ČTK.

Kvitová měla podezření na únavovou zlomeninu po titulu na Elite Trophy v Číně začátkem listopadu, po příjezdu na finále Fed Cupu do Štrasburku vyšetření ukázalo "pouze" edém. Kvitová ve Francii odehrála jednu dvouhru a do druhé nenastoupila.

Po týdnu v Česku odjela na dovolenou do Dubaje a po návratu kontrolní vyšetření odhalilo, že únavovou zlomeninu skutečně má. "Kondici tak budu cvičit jen s horní polovinou těla a při plavání," upřesnila plán na nadcházející dva týdny.

Do nové sezony by Kvitová měla vstoupit 1. ledna při Hopmanově poháru v Perthu. "Věřím, že to neohrozí můj start do sezony, i když celý plán kondiční přípravy pochopitelně ovlivněn bude a budeme ho muset upravovat," řekla hráčka, jež nově angažovala za trenéra Jiřího Vaňka, který do letoška vedl Karolínu Plíškovou.