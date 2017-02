Praha - Tenistka Karolína Plíšková se bude soustředit na dvouhru a své starty ve čtyřhře omezí. Světová trojka se na tom dohodla s trenérem Davidem Kotyzou.

"Bylo to společné rozhodnutí s koučem. V deblu jsem sice měla výborné výsledky a byl pro mě dobrou průpravou i pro singl, ale veškerou energii chci dávat do dvouhry. Věřím, že je to správný krok," uvedla Plíšková na svém webu.

Ve čtyřhře získala na okruhu WTA pět titulů, ten poslední s Barborou Strýcovou loni v červnu v Birminghamu. Je pravděpodobné, že čtyřhru bude do svého programu zařazovat jen nárazově, teoreticky na grandslamech a ve Fed Cupu.

Cílem Plíškové je grandslamový titul ve dvouhře, což nedávno uvedla po triumfu v Dauhá. "Loni jsem v New Yorku byla ve finále. Dalším krokem je zisk trofeje," řekla čtyřiadvacetiletá tenistka. Věří si na úspěch ve Wimbledonu a na US Open.

Plíšková letos vyhrála vedle Dauhá i v Brisbane, na Australian Open vypadla ve čtvrtfinále. Fedcupovému týmu pomohla porazit v 1. kole Španělky. V sezoně má zatím bilanci 15:2 a nyní se připravuje na turnaje v v Indian Wells a Miami.