Praha - Čeští tenisté se pokusí vybojovat výhru v prvním kole Davisova poháru v Austrálii v oslabené sestavě. Kapitán Jaroslav Navrátil nemohl do sestavy zařadit tři hráče včetně Tomáše Berdycha, proto na duel povolal vedle Jiřího Veselého a zkušeného Radka Štěpánka poprvé Jana Šátrala (164. v žebříčku ATP) a Zdeňka Koláře (238.). Zápas se bude hrát 3. až 5. února v klubu Kooyong v Melbourne.

"Nominace se sestavovala velice těžko," řekl kapitán Navrátil, kterému se s předstihem omluvila dlouholetá opora týmu a desátý hráč světa Tomáš Berdych. Kvůli zranění není k dispozici ani Adam Pavlásek a chybí rovněž Lukáš Rosol. "Jedeme bojovat o naději, možná o senzaci, a tajně toužím, abychom se vraceli s výsledkem 3:2 pro nás," přál si Navrátil, který dnes odletěl do Austrálie.

Domácí tenisté nastoupí s Nickem Kyrgiosem, Samem Grothem a deblovým specialistou Johnem Peersem. Poprvé v kariéře se do týmu kapitána Lleytona Hewitta dostal Jordan Thompson, jelikož se omluvil Bernard Tomic

"Tím, že jim chybí Tomic, tak naše šance stouply. Radek Štěpánek i Jirka Veselý jsou zkušenými hráči Davis Cupu a přes tyhle dva hráče by pár bodů do naší šatny mohlo přijít. Doufám, že to bude vyrovnané utkání. Bude důležité hrát po prvním dnu jedna jedna, aby to bylo do posledního dne otevřené," řekl Navrátil.

Berdych není v týmu pro první kolo podruhé během tří let. Nehrál ani předloni v Ostravě právě proti Austrálii a Češi tehdy zápas prohráli. "Dopředu byla dohoda, že Tomáš hrát nebude, protože se to mu nehodí do jeho plánu," řekl Navrátil.

Šátral se loni poprvé probojoval na US Open do hlavní soutěže grandslamu, ale letos na Australian Open neuspěl. Převážně hraje okruh challengerů. "Má na to, aby se dostal do první stovky, protože tvrdě pracuje. Hraje dobře dvouhru i čtyřhru a má velkou šanci nastoupit," uvažoval Navrátil a k dvacetiletému Kolářovi dodal: "Atmosféru si osahal loni v Ostravě, kde byl jako pátý. Je talentem do budoucna."

Lídrem australského týmu bude Kyrgios. Jednadvacetiletý tenista, jenž je ale nechvalně proslulý svou náladovostí, figuruje ve světovém žebříčku na 13. místě. Ve výběru ale chybí australská dvojka Tomic. "Je překvapivé, že v nominaci není, ale i tak mají kvalitní tým a v domácím prostředí jsou favority," konstatoval Navrátil.

Debut si tak za Austrálii odbude žebříčková trojka Thompson, kterému v pořadí ATP nyní patří 76. příčka. Čtyřhru potáhne světová devítka deblového žebříčku Peers, doplnit by ho mohl Groth (59. v žebříčku čtyřhry/162. ve dvouhře).

"Nejedeme jako favorité, ale Davis Cup není jenom o žebříčcích. Už jsme se v mnoha případech přesvědčili, že není směrodatný," řekl Navrátil a uvedl, že cesta k bodům povede nejspíše přes dvojku soupeře. "Groth má hru jednostrannou a Thompson je mladý. Uvidíme, kdo se s tím popere lépe. A přes čtyřhru, fantastický Štěpánek má formu a jeho zkušenosti budou velice platné," řekl Navrátil.

Navrátil prožil nezvyklý odlet na zápas. V letadle s ním nebyl ani jeden z hráčů. "To je opravdu poprvé," usmál se. Veselý, Štěpánek a Kolář zůstali v Austrálii, Šátral přiletí po challengeru z USA. "Do neděle se budeme připravovat přímo na kurtech v Melbourne Parku a pak se přesuneme do Kooyongu," řekl Navrátil.