Praha - Tenisté Prostějova získali podesáté v řadě titul v extralize smíšených družstev. Tým z Hané ve finále v Říčanech porazil i díky Karolíně Plíškové a Lucii Šafářové pražskou Spartu 5:1 na zápasy.

Finále začalo atraktivním duelem, v němž světová čtyřka Karolína Plíšková v prostějovských barvách zdolala dvojnásobnou wimbledonskou vítězku Petru Kvitovou 6:4, 3:6 a 6:1.

Do zápasu ženských jedniček vstoupila lépe Plíšková a získala první set. Ve druhém se karta obrátila a Kvitová srovnala. Rozhodující sada již byla plně ve znamení Plíškové. Kvitová, která v předešlých letech hrála domácí soutěž jen za Prostějov, odvrátila za stavu 0:5 tři mečboly i kanára.

"Výměn moc nebylo. Povrch byl strašně rychlý, ještě s tou naší hrou. Byly ale dlouhé gamy, bylo to vyrovnané. Ve druhém setu jsem měla nějaké šance, na začátku se mi to nepovedlo a ona se pak zlepšila. Ve třetím se mi povedl začátek a už to bylo jednoznačnější," řekla České televizi Plíšková.

"Byl to super tréninkový zápas v přípravě. Ukázalo se tam pár věcí, na kterých se dá zapracovat a doufám, že to vylepším, než začne sezona," hodnotila Kvitová, 29. hráčka světového žebříčku, jež na okruhu WTA drží sérii 24 vítězných zápasů proti krajankám.

První bod pro Prostějov předtím získal Slovák Jozef Kovalík, který porazil Michala Konečného 6:4, 6:4. Třetí bod přidala Šafářová výhrou nad Kateřinou Siniakovou 7:6 a 6:4, zatímco na druhém dvorci zaznamenal čestný bod Sparty Matěj Vocel, když překvapivě porazil Adama Pavláska 6:2 a 6:3.

K výhře přiblížil obhájce trofeje Slovák Norbert Gombos vítězstvím dvakrát 6:3 nad Petrem Michnevem. V poslední dvouhře daviscupový reprezentant Jiří Veselý potřeboval více než dvě a půl hodiny, aby zdolal Marka Jaloviece 7:6, 2:6 a 6:4 a pečetil triumf Prostějova.

"Hrál neskutečně, od začátku do konce držel vysokou úroveň. Zaplaťpánbůh, že jsem to vybojoval," oddechl si Veselý.

Před rokem mělo finále stejné klubové obsazení a Prostějov doma porazil Spartu jasně 6:2 na zápasy.

TK Agrofert Prostějov - TK Sparta Praha 5:1

Kovalík (SR) - Konečný 6:4, 6:4, Karolína Plíšková - Kvitová 6:4, 3:6, 6:1, Pavlásek - Vocel 2:6, 3:6, Šafářová - Siniaková 7:6 (8:6), 6:4, Gombos (SR) - Michnev 6:3, 6:3, Veselý - Jaloviec 7:6 (7:5), 2:6, 6:4.