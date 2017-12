Lille (Francie) - Tenisté Francie a Belgie hrají ve finále Davisova poháru po prvním dnu nerozhodně 1:1. Úvodní dvouhru na tvrdém povrchu v hale v Lille vyhrál finalista Turnaje mistrů David Goffin, jenž zvítězil nad domácím Lucasem Pouillem 7:5, 6:3, 6:1. O vyrovnání se postarala jednička francouzského výběru Jo-Wilfried Tsonga výhrou 6:3, 6:2, 6:1 nad Stevem Darcisem.

Sedmý hráč světa Goffin, který se na nedávném Turnaji mistrů blýskl semifinálovou výhrou nad favorizovaným Rogerem Federerem, přitom dosud ještě nikdy Pouilleho neporazil, měl s ním bilanci 0:3. V Davisově poháru se mu ale daří, vyhrál šestnáctou z posledních 17 dvouher. Soupeři pětkrát sebral podání, sám mu nastřílel 12 es a nečelil ani jednomu brejkbolu.

Tsonga si v druhé dvouhře počínal podobně suverénně. V souboji třicátníků s Darcisem ukázal, proč je ve světovém žebříčku o 61 míst výš než belgický protivník, a za necelé dvě hodiny stav finálového duelu vyrovnal.

Do sobotní čtyřhry jsou nahlášené dvojice Gasquet, Herbert a Bemelmans, De Loore, nominace se však ještě mohou změnit. O místo si řekl i Goffin. "Všechno je možné, cokoliv se může změnit. Máme hodně kombinací, které připadají v úvahu," prohlásil sedmý hráč světového žebříčku. "Dobrá zpráva je, že jsem dneska nemusel vydat moc sil. Ve třech setech to šlo docela rychle," dodal.

Goffinovu nominaci do deblu nevylučuje ani kapitán Van Herck. "Udělal dneska dobrý dojem, samozřejmě, že je to jedna z možností," potvrdil. Složení páru bude zvažovat i kapitán Francie Yannick Noah, s Gasquetem by mohl hrát Tsonga. "Večer si to mezi sebou rozhodneme," uvedl.

Belgičané ještě Davisův pohár nikdy nezískali, na listinu vítězů se mohou zapsat jako šestnáctá země v historii. Domácí výběr v Lille usiluje o jubilejní desátý triumf, naposledy Francouzi slavnou trofej vyhráli v roce 2001. Od té doby ve finále třikrát neuspěli.

Finále tenisového Davisova poháru v Lille

(tvrdý povrch):

Francie - Belgie 1:1 po druhé dvouhře

Pouille - Goffin 5:7, 3:6, 1:6, Tsonga - Darcis 6:3, 6:2, 6:1.