Londýn - Čeští tenisté odehrají barážové utkání o udržení ve Světové skupině Davis Cupu v Nizozemsku. Rozhodl o tom los v londýnské centrále Mezinárodní tenisové federace, zápas se uskuteční od 15. do 17. září.

"Je to jeden z těžších losů," řekl ČTK kapitán Jaroslav Navrátil. "Bude to těžké utkání, ale když nastoupíme kompletní, tak se určitě udržíme, což je nejpodstatnější pro všechny. Jako kapitán bych nechtěl sestup dopustit a myslím, že hráči pro to udělají také všechno," věří.

S Nizozemskem mají tenisté pozitivní bilanci 5:1, prohráli s nimi jen úvodní duel v roce 1925. Naposledy na sebe oba týmy narazily před třemi lety a v Ostravě zvítězili domácí 3:2. "Proto víme, že to nebude snadné," konstatoval Navrátil.

V baráži už Češi s Nizozemskem hráli v roce 2006 a právě tehdy usedl poprvé na kapitánskou židli Navrátil. "Je to pěkná vzpomínka. Jirka (Novák) si tam v první dvouhře sáhl na dno sil a vyhrál v pěti setech, ale myslím, že ten zápas byl pro nás lehčí. Teď je soupeř kvalitnější než tehdá," porovnával.

Jedničkou Nizozemců je Robin Haase (48. v žebříčku ATP), který letos v Dubaji porazil Tomáše Berdycha. "Haase je variabilní, hraje na všech površích, což dokázal výhrou nad Tomášem, ale dvojku mají Holanďané slabší," řekl Navrátil. Druhým singlistou může být až 241. hráč světa Igor Sijsling nebo Tallon Griekspoor (288.).

Do čtyřhry nastupují Haase a jednadvacátý deblista světa Jean-Julien Rojer. "Debla mají solidního, i proto nás čeká nás velice těžké utkání," předpokládá kapitán.

Hráči se na daviscupovou baráž budou tradičně přesouvat z US Open. "Z organizačního hlediska je to dobrý soupeř. Určitě lepší než cestovat do Brazílie nebo do Kolumbie. Utkání venku není dobrá zpráva pro české fanoušky, na druhou stranu usnadní organizaci navazujícího Laver Cupu," řekl Miroslav Černošek, majitel České sportovní, která Davisův pohár pro tým marketinkově zajišťuje.

Čeští šampioni z let 1980, 2012 a 2013 prohráli letos v prvním kole v Austrálii bez Berdycha a Radka Štěpánka, který je po operaci zad. "Doufám, že budeme v plné síle a i Radek se dá dohromady," řekl Navrátil.

Ze Světové skupiny Češi sestoupili jen jednou, po barážové prohře s Německem v roce 2005. Naposledy baráž zvládli předloni v těžkých podmínkách v Indii.