Záhřeb - Tenisté Argentiny získali poprvé v historii Davisův pohár. Rozhodující třetí bod v duelu s Chorvatskem vybojoval v Záhřebu Federico Delbonis, který porazil Iva Karloviče 6:3, 6:4, 6:2. Jihoameričané tak uspěli na pátý pokus; finále hráli i v letech 1981, 2006, 2008 a 2011, vždy ale odešli s prázdnou.

Chorvaté, kteří útočili na druhý triumf v týmové soutěži, vedli po sobotní čtyřhře 2:1, poslední krok ale udělat nedokázali. Do rozhodujícího pátého duelu dnes finále po velkém obratu poslal Juan Martín Del Potro, který v maratonském utkání týmových jedniček udolal po takřka pěti hodinách Marina Čiliče 6:7, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3.

"Musím tomu věřit, snili jsme o tom tolikrát, ale teď jsme to dokázali. Tenis je u nás tradiční sport a zasloužili jsme si to. Je to nejkrásnější okamžik mého života a je ctí být součástí tohoto týmu," radoval se argentinský kapitán Daniel Orsanic.

Orsanic ocenil především Del Potrův obrat v první nedělní dvouhře. "To byl největší obrat v historii Davis Cupu. Delpo je génius a má obrovské srdce," řekl Orsanic a k Delbonisovu výkonu dodal: "Odehrál perfektní zápas, životní. Byl u každého míče včas a musím přiznat, že jsem překvapený, pozitivně překvapený, jak to zvládl."

Čilič v souboji bývalých vítězů US Open kráčel za vítězstvím, v bouřlivé atmosféře vyprodané arény pro 15.000 diváků ale nezvládl závěr třetího setu. Del Potro získal brejkem v posledním gamu i čtvrtou sadu a ve vypjatém pátém setu, který oba hráči zahájili ztrátou podání, rozhodl dalším úspěšným brejkem v osmé hře a duel pak dopodával čistou hrou.

"Byl jsem klidný. Celou tu dobu jsem doufal, že můžu vyhrát, a dokázal jsem to," řekl Del Potro, který byl v minulosti u dvou finálových porážek Argentinců a dnešní duel dohrával se zlomeným malíčkem na levé ruce. "Stalo se to v pátém setu, když jsem chytal míček," přiznal.

Po dramatické výhře Del Potra na kurtu přemohly emoce a neudržel slzy. "Byl to emocionálně vyčerpávající zápas, jedno z největších vítězství v mé kariéře. Děkuju všem, kteří mi rozmluvili ukončení kariéry. Byl jsem hodně blízko tomu, abych už nikdy nehrál, a vida, teď jsem tady," řekl bývalý čtvrtý hráč světa, jenž se letos vrátil po sérii operací obou zápěstí. "Jsem šťastný, že jsem týmu zachoval šanci na vítězství," dodal.

Šestý hráč světového žebříčku Čilič prohrál letos už potřetí zápas, ve kterém vedl 2:0. Ve čtvrtfinále Davisova poháru selhal proti Jacku Sockovi, ve Wimbledonu nedotáhl duel s Rogerem Federerem. Del Potro naopak potvrdil, že se mu proti Čiličovi daří: v jedenáctém vzájemném duelu slavil vítězství už podeváté, vyhrál i v předchozím daviscupovém utkání v roce 2012.

"Je hrozně těžké prohrát tak důležitý zápas. Je to pro mne obrovské zklamání," přiznal Čilič. "Poté, co jsem prohrál třetí set, jsem stále věřil, že vyhraju, protože vypadal unaveně. Začal jsem ale moc tlačit a dal mu šanci na comeback," řekl.

O novém držiteli 'salátové mísy' tak rozhodl až pátý zápas. Šestadvacetiletý Delbonis, který v úvodní páteční dvouhře potrápil v pěti setech Čiliče, zdolal Karloviče za dvě hodiny a 11 minut. Chorvat, který se v 37 letech stal nejstarším singlistou ve finále od roku 1920, tentokrát nastřílel jen 14 es oproti 35 nechytatelným servisům z duelu proti Del Potrovi a čtyřikrát o podání přišel.

"Snažím se pochopit, co jsem dokázal. Hráli jsme pro svou zemi, hráli jsme srdcem a podívejte se na fanoušky, jak jsou nadšení. To je ta nejlepší odměna," řekl Delbonis poté, co se dlouze objal s Del Potrem. Oba hráči plakali štěstím, stejně tak slavný fotbalistka Diego Maradona i spousta argentinských fanoušků v hledišti.

Od roku 1981, kdy se začal používat současný formát soutěže, ztratil tým ve finále vedení 2:1 teprve potřetí.

Finále Davisova poháru v Záhřebu:

Chorvatsko - Argentina 2:3

Čilič - Del Potro 7:6 (7:4), 6:2, 5:7, 4:6, 3:6, Karlovič - Delbonis 3:6, 4:6, 2:6.