Marrákeš (Maroko) - Jen pět gamů odehrál Jiří Veselý na turnaji ATP v Marrákeši v Maroku, kam se přesunul z Ostravy po úspěšném víkendovém boji o postup do baráže Davis Cupu. Zatímco proti týmu Izraele získal dva body, na antuce na severozápadě Afriky vzdal britskému tenistovi Kylemu Edmundovi za stavu 0:5.

Veselému se zápas s druhým nasazeným Edmundem vůbec nepovedl a po třetím prohraném servisu podal soupeři i rozhodčímu ruku a odešel do šatny. Na kurtu se zdržel pouhých 17 minut. Podle webu ATP byla důvodem skreče nemoc.

V předchozích třech letech byl přitom Veselý v Maroku pokaždé v semifinále. S rodákem z Johannesburgu Edmundem si čtyřiadvacetiletý český tenista pohoršil vzájemnou bilanci na 0:3, předchozí dvě prohry měl loni i předloni z turnajů Masters na tvrdém povrchu.

Výsledky tenisového turnaje mužů v Marrákeši

(antuka, dotace 561.345 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Edmund (2-Brit.) - Veselý (ČR) 5:0 skreč, M. Zverev (8-Něm.) - Lorenzi (It.) 6:3, 6:4, Sousa (Portug.) - Martínez (Šp.) 7:5, 7:5, Ramos (1-Šp.) - Ahúda (Mar.) 6:1, 6:2, Bašič (Bosna) - Haase (5-Niz.) 4:6, 6:4, 7:5, Arnaboldi (It.) - Dolgopolov (7-Ukr.) 6:2, 6:3, Carballés (Šp.) - Marterer (Něm.) 6:3, 6:1, Vatutin (Rus.) - Struff (Něm.) 3:6, 6:3, 6:2, Andújar (Šp.) - Ivaška (Běl.) 6:3, 7:5, Basilašvili (Gruz.) - Berrettini (It.) 7:6 (7:2), 6:4, García-López (Šp.) - Hemery (Fr.) 6:2, 6:2.