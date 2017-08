Kitzbühel, Stanford - Tenista Jiří Veselý prohrál ve 2. kole antukového turnaje v Kitzbühelu s Němcem Philippem Kohlschreiberem dvakrát 3:6 a nenavázal na předchozí čtvrtfinálové účasti v Umagu a Hamburku. Předloňskému vítězi turnaje v rakouském lyžařském středisku Kohlschreiberovi, který je na žebříčku o jedno místo výš než 48. Veselý, podlehl sedmý nasazený Čech i ve třetím vzájemném duelu.

Čtyřiadvacetiletý Veselý hned při svém úvodním servisu nezískal ani jeden fiftýn, jediný brejk stačil o devět let staršímu soupeři k zisku první sady.

Obdobná situace se opakovala i na začátku druhého setu, po 67 minutách ztratil často chybující Veselý podání potřetí, když v Kitzbühelu žijící Kohlschreiber proměnil první mečbol.

Soupeřkou Kvitové ve Stanfordu bude Bondarenková

Soupeřkou Petry Kvitové ve 2. kole turnaje v americkém Stanfordu bude ukrajinská tenistka Kateryna Bondarenková. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu si v Kalifornii řekla o volnou kartu, plní roli druhé nasazené a bude hrát svůj čtvrtý turnaj po návratu po vážném zranění levé ruky z prosincového přepadení.

Kvitová startuje ve Stanfordu poprvé v kariéře a ani letos neplánovala původně hrát, ale nakonec své rozhodnutí změnila. "Bylo to snadné. Šest měsíců mi tenis chyběl a chci hrát více zápasů. Ve Wimbledonu jsem dlouho nevydržela a proto jsem požádala o volnou kartu a jsem ráda, že jsem ji dostala," řekla na webu WTA.

V minulosti vždy začínala hrát na amerických betonech až na velkých turnajích v Torontu nebo Montrealu. "Dřív jsem nebyla schopná zvládnout celou americkou sérii mentálně nebo fyzicky, ale teď pojedu pět turnajů v řadě," řekla a po krátké pauze dodala: "Pořád mi to zní zvláštně." Ze Stanfordu se přesune do Toronta, pak bude hrát v Cincinnati, oblíbenou akci v New Havenu a grandslamové US Open.

Sedmadvacetileté Kvitové při prosincovém přepadení v bytě pachatel ošklivě pořezal všechny prsty levé ruky, v které drží raketu, a podstoupila náročnou čtyřhodinovou operaci. Vrátila se v květnu na French Open, následně vyhrála turnaj na trávě v Birminghamu a ve Wimbledonu prohrála ve druhém kole.

"Po Wimbledonu jsem byla ráda, že je konec, protože všechno bylo náročné psychicky, fyzicky i emočně. Bylo toho příliš, ale je to za mnou a teď si chci užít zbytek sezony. Cítím, že už je to normálnější. Předtím na mě lidé koukali a nevěděli, jak reagovat, jak se mnou mluvit, ale teď už mi to přijde jako dřív," řekla.

Před turnajem se stihla podívat do San Francisca a cíle si nedává. "Své šance příliš neřeším. Stále úplně netuším, co od sebe mohu po dlouhé pauze zaviněné zraněním a vším, co se stalo, očekávat," uvedla Kvitová, nyní 14. v žebříčku.

S aktuálně 111. hráčkou světa Bondarenkovou se střetla čtyřikrát a má s ní vyrovnanou bilanci 2:2. Poslední zápas ale hrály před pěti lety.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu

(tvrdý povrch, muži dotace 2,002.460 dolarů, ženy 250.000 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Sandgren (USA) - Soeda (Jap.) 7:6 (7:2), 6:3, Džazírí (Tun.) - Bega (It.) 7:5, 7:5, Edmund (Brit.) - Čong Hjon (Korea) 6:3, 6:1, Tursunov (Rus.) - Krueger (USA) 6:4, 6:7 (4:7), 6:4, Thompson (Austr.) - Bemelmans (Belg.) 6:3, 6:2, Baghdatis (Kypr) - Lešem (Izr.) 7:6 (7:1), 6:0.

2. kolo:

Thiem (1-Rak.) - Laaksonen (Švýc.) 6:3, 6:3, Nišikori (2-Jap.) - Young (USA) 6:3, 4:6, 7:6 (7:5), Sock (8-USA) - Copil (Rum.) 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), Pella (Arg.) - M. Zverev (12-Něm.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:3, Del Potro (13-Arg.) - Lacko (SR) 7:5, 6:2.





Turnaj žen ve Stanfordu

(tvrdý povrch, dotace 776.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Vandewegheová (6-USA) - Tomljanovičová (Chorv.) 6:2 skreč, Bellisová (8-USA) - Cornetová (Fr.) 6:3, 6:2, Cepedeová (Parag.) - Ahnová (USA) 2:6, 7:5, 6:1, Bondarenková (Ukr.) - Schiavoneová (It.) 6:3, 6:4.

Turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku

(tvrdý povrch, dotace 727.995 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Halys (Fr.) - Karlovič (5-Chorv.) 7:6 (7:5), 7:6 (10:8), Verdasco (6-Šp.) - Escobedo (USA) 6:7 (6:8), 7:5, 6:2, Polansky (Kan.) - Učijama (Jap.) 7:5, 7:6 (7:5), Millot (Fr.) - Klein (Brit.) 6:2, 3:6, 6:1, Fratangelo (USA) - Ito (Jap.) 6:4, 6:4, Fritz (USA) - Kukuškin (Kaz.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:2.

Turnaj mužů v Kitzbühelu

(antuka, dotace 540.310 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Kohlschreiber (Něm.) - Veselý (7-ČR) 6:3, 6:3, Olivo (Arg.) - Zeballos (8-Arg.) 7:6 (7:4), 6:2.