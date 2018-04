Řecký tenista Stefanos Tsitsipas se raduje ze svého postupu do finále turnaje v Barceloně.

Barcelona - Po dlouhých 45 letech se řecký tenista probojoval do finále turnaje ATP. Devatenáctiletý Stefanos Tsitsipas si zahraje o titul v Barceloně, kde v dnešním semifinále porazil pátého nasazeného Španěla Pabla Carreňa 7:5, 6:3. Jeho soupeřem bude buď desetinásobný vítěz domácího turnaje Rafael Nadal, nebo Belgičan David Goffin. Po téměř šesti letech si Slovinka Polona Hercogová zahraje na okruhu WTA o titul. Na turnaji v Istanbulu dnes v semifinálovém utkání dvou nenasazených hráček porazila Řekyni Marii Sakkariovou 6:4, 6:2.

Tsitsipas v pátek dosáhl nejcennějšího vítězství v kariéře, když zdolal světovou sedmičku Rakušana Dominica Thiema, a dnes navázal vítězstvím nad jedenáctým hráčem světa Carreňem.

Postupem do finále napodobil Nicholase Kalogeropulose, který v roce 1973 prohrál zápas o titul v americkém Des Moines. Díky úspěšnému vystoupení na barcelonské antuce se Tsitsipas posune ve světovém žebříčku poprvé do první padesátky.

Dvojnásobná vítězka turnaje v Bastadu z let 2011 a 2012 Hercogová má šanci na třetí titul v kariéře, který by pro ni byl velkou satisfakcí po vážných zdravotních problémech. Kvůli zraněním ramena, kolena a zápěstí měla do loňského května osmiměsíční pauzu, kvůli níž byla loni v létě až na 265. místě světového žebříčku.

V Istanbulu sedmadvacetiletá Slovinka, které momentálně patří 75. místo v pořadí WTA, vyřadila mimo jiné nasazenou dvojku Světlanu Kuzněcovovou z Ruska. Její finálovou soupeřkou bude v neděli vítězka zápasu mezi Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou a Francouzkou Pauline Parmentierovou.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Barceloně

(antuka, dotace 2,794.220 eur):

Dvouhra - semifinále:

Tsitsipas (Řec.) - Carreňo (5-Šp.) 7:5, 6:3.

Turnaj žen ve Stuttgartu

(antuka, dotace 816.000 dolarů):

Čtyřhra - semifinále:

Melicharová, Peschkeová (USA/ČR) - Kuděrmetovová, Morozovová (Rus./Běl.) 6:3, 7:5.

Turnaj mužů v Budapešti

(antuka, dotace 561.345 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Millman (Austr.) - Maden (Něm.) 2:6, 6:1, 6:4.

Turnaj žen v Istanbulu

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Hercogová (Slovin.) - Sakkariová (Řec.) 6:4, 6:2.