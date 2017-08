Praha - Tenista Radek Štěpánek už se letos na turnajích neobjeví. Podobně jako před rokem ukončil sezonu předčasně. Dvojnásobný vítěz Davisova poháru na sociálních sítích oznámil, že se již těší na rok 2018.

"Jsem zdráv, v plném tréninku a mé tělo drží, ale bohužel můj stav zatím není takový, abych byl stoprocentně připraven nastoupit bez rizika k zápasům," oznámil Štěpánek na facebooku. "A já už nechci nic podcenit a uspěchat. Proto jsem se rozhodl, a nejsem letos zdaleka první, v tomto roce již nic neriskovat a nehrát žádný zápas na tour."

Osmatřicetiletý karvinský rodák nedohrál sezonu do konce podruhé za sebou. Loni skončil 20. října rovněž kvůli zádům a doufal, že letos bude fit. Rok začal dobře, v lednu prošel v Dauhá z kvalifikace do čtvrtfinále a na grandslamovém Australian Open z kvalifikace do 2. kola. Záda se ale novu ozvala a Štěpánek pak už nehrál.

Koncem března podstoupil operaci bederní páteře, aby se zbavil chronických problémů. Stále ale myslel, že se vrátí ještě v tomto roce. "Nechával jsem si malinký prostor a věřil, že třeba možná by to šlo, i proto, že v září se hraje Davis Cup," připomněl baráž v Nizozemsku.

"Ale nebudu blbnout, když chci ještě nějaký ten rok hrát jak na tour, tak právě i Davis Cup. Tady musí rozhodovat hlava a doktoři a ne srdce, které by strašně moc chtělo," doplnil bývalý osmý singlista světa.

V žebříčku dvouhry ATP klesl na 219. místo a doufá, že se mu povede dostat zpět do stovky. "Mám teď čistou hlavu a velký prostor se pořádně připravit na sezonu 2018. Už teď se na ni strašidelně těším!" napsal.

Ve svém vyjádření poděkoval fanouškům za podporu. "Spousta z vás mi píše, jak vám chybím na dvorci. Moc si toho vážím a žene mě to dál," uvedl bronzový medailista z mixu s Lucií Hradeckou na loňské olympiádě v Riu de Janeiro.