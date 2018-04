Ostrava - Tenista Václav Šafránek při debutu v Davisově poháru prohrál, ale hleděl do budoucna. Třiadvacetiletý hráč doufá, že mu zkušenost z porubské haly pomůže na turnajích i v týmové soutěži.

Šafránek dostal od kapitána Jaroslava Navrátila šanci za rozhodnutého stavu proti Izraelcům a s Jišajem Olielem prohrál 5:7, 3:6. "Hrál slušně. Je to pracovitý kluk a za poslední dobu se hodně zlepšil," řekl Navrátil o 233. hráči světa Šafránkovi.

Při premiéře v soutěži cítil Šafránek obvyklou nervozitu. "Ze začátku, pak jsem se oklepal a výkon byl docela dobrý," zhodnotil zápas brněnský rodák.

Na turnajích získal deset triumfů na nižším okruhu futures a v ostravské hale pocítil výraznější podporu fanoušků. "Na turnajích taky přijde hodně lidí, ale tady přijdou ne na tenis, ale na vás, na tým, pofandit Čechům. Atmosféra je jiná," řekl.

Jako většina hráčů ponejprv zažil daviscupovou atmosféru za rozhodnutého stavu a jeho prohra tak nevadila. "Je to dobrý si prvně zahrát nanečisto. Určitě mě to posílí do dalších turnajů a zápasů, protože hrát o ostrý bod bude horší," řekl.

Šafránkova kariéra nabírá obrátek pomaleji. "Odmala," přitakal tenista, který si teprve loni na US Open poprvé zahrál hlavní soutěž na grandslamu a v lednu znovu na Australian Open. "Potřebuju získat hodně zkušeností a takticky se zlepšit. Věřím, že když budu hodně pracovat, budu se zlepšovat a stoupat žebříčkem."

V české reprezentaci začíná éra bez Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. Šafránek by mohl do týmu patřit s vrstevníky Jiřím Veselým a Adamem Pavláskem. "Doufám, dělám pro to všechno," přikývl hráč s plnovousem. "Jsme docela slušná generace. Vzhledem k tomu, že hráči ve stovce stárnou a věk toho, kdy je člověk na vrcholu sil, se zvyšuje, tak máme pořád čas. A velký potenciál," dodal.