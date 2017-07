Londýn - Tenista Lukáš Rosol doufá, že je na cestě zpět do světové stovky, kam podle svých slov výkonnostně patří. V posledním vydání žebříčku ATP mu po nedávných zdravotních i osobních problémech patřilo až 215. místo, ale dnešní výhra v prvním kole Wimbledonu pro něj může znamenat obrat k lepšímu.

"Zápas nebyl úplně nejlepší, i tak jsem za výsledek moc rád," řekl Rosol novinářům po výhře na londýnské trávě nad Švýcarem Henrim Laaksonenem 4:6, 7:5, 6:3 a 6:4. "Každý vyhraný zápas na grandslamu je dar. A já vyhrál už čtyři. Co víc bych si mohl přát?" připomněl, že se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace.

Před rokem hrál Wimbledon coby hráč okolo osmdesátého místa světa. Nyní je o více než 130 pozic níže, ale starost mu žebříček nedělá. "Je mi to úplně jedno," řekl. "Vím, kam se svou hrou patřím. Nevím, jestli rovnou do padesátky, ale do stovky určitě. A věřím, že se tam vrátím. Jestli to bude otázka roku, dvou nebo půlroku, to je jedno. Motivaci a chuť mám pořád velkou," dodal jednatřicetiletý hráč.

Za jeho propadem stojí dva faktory. Prvním jsou zranění, která se mu dříve vyhýbala. "Měl jsem natržený břišní sval i achillovku, od toho se vše odvíjelo. Všechno hrálo svou roli, a proto jsem měl i odehráno málo zápasů," uvedl Rosol.

K tomu se přidal rozpad manželství s Michaelou Ochotskou. Připustil, že prožíval nejhorší životní období. "Ano. To šlo všechno ruku v ruce. Nebylo to pro mě lehké. První půlrok byl složitý, ale teď už jsem se odrazil k lepším zítřkům," doufá Rosol.

Po vyhraném zápase se šel obejmout s přítelkyní, bývalou tenistkou Petrou Kubinovou a kondičním trenérem Danielem Hejretem. I díky němu vypadá hubenější než dříve. "Ale cítím se dobře. Dlouho už mám špatnou kyčel a kdybych měl tři čtyři kila navíc, bylo by to asi problematické. Proto jsme zvolili takovou stravu, abych měl váhu nižší. Na trávě hraju už měsíc a kyčel je úplně v pořádku," řekl.

Doufá, že jeho tělo vydrží větší zátěž a pak je jen otázkou času, než se dostane zpět do elitní stovky. "Za iks měsíců jsem zpět, co jsem býval. Půjdu zase krok po kroku i přes menší turnaje. Minulý týden jsem tady musel hrát po pěti letech kvalifikaci, je to prostě cesta, kterou se musíte prokousat," uvedl Rosol.

Má také chuť se v dohledné době vrátit do daviscupového týmu, když se mu bude dařit. Při případné neúčasti Tomáše Berdycha v zářijové baráži v Nizozemsku by mohl dostat šanci. "Chtěl bych být nominovaný a chtěl bych i hrát. K tomu ale musím přidat ještě pár výher, abych měl důvěru kapitána," dodal Rosol.