New York - Italský tenista Fabio Fognini dostal pokutu 24.000 dolarů (přes půl milionu korun) za nesportovní chování při US Open. Provinil se při utkání prvního kola, ve kterém prohrál s krajanem Stefanem Travagliou 1:3 na sety. Fognini opakovaně komentoval výroky švédské rozhodčí na umpiru a ruchové mikrofony zachytily i hrubé urážky.

Za tři různé incidenty vyměřili pořadatelé posledního grandslamu sezony turnajové dvaadvacítce finanční tresty ve výši 15.000, 5000 a 4000 dolarů. Maximální sankce za jednotlivé provinění je přitom 20.000 dolarů.

Fogniniho od trestu neuchránila ani omluva, kterou zveřejnil na twitteru. "Omlouvám se fanouškům a rozhodčí. Byl to zkrátka špatný den, ale to mě za chování na kurtu neomlouvá. I když jsem horká hlava a i když jsem podle mě měl ve většině případů pravdu, udělal jsem chybu. Koneckonců, je to jen tenis," uvedl Fognini, který je svojí výbušnou povahou známý. V roce 2014 například zaplatil za nesportovní chování ve Wimbledonu dohromady 27.500 dolarů.