Praha - Švýcarský tenista Roger Federer téměř po deseti letech zavítal do Prahy. Vítěz nedávného Australian Open a držitel rekordních osmnácti grandslamových titulů přijel do české metropole propagovat zářijový Laver Cup a spolu s českou jedničkou Tomášem Berdychem dnes krátce po poledni pozdravil fanoušky na Staroměstském náměstí.

Pětatřicetiletý Federer, patrně nejlepší tenista historie, se objevil v Praze poprvé od září 2007. Tehdy hrál v české metropoli daviscupovou baráž, v níž Švýcaři podlehli českému týmu 2:3.

"Jsem rád, že jsem po dlouhé době zpět v Praze. Když jsem tu byl naposledy, sice jsme prohráli, ale Prahu mám moc rád, je to jedno z nejhezčích měst v Evropě. Když jsem známým říkal, že jedu do Prahy, říkali, že jsem šťastný muž," řekl s úsměvem Federer na pódiu uprostřed Staroměstského náměstí, kam se něj přišlo podívat několik tisíc fanoušků a kde nechyběl ani Berdych.

Záznam videopřenosu ze Staroměstského náměstí:

"Je to hodně ikonické místo, jsem rád, že tady mohu být. Strašně se těším na září, je to něco jedinečného, co tu ještě nebylo. Doufám, že diváci v O2 areně jako vždy vytvoří skvělou atmosféru," uvedl Berdych.

První ročník Laver Cupu, v němž se utká tým Evropy s výběrem světa, se uskuteční v pražské O2 areně 22. až 24. září. Vedle Federera je jistá i účast Španěla Rafaela Nadala, s nímž se švýcarská legenda utkala v nezapomenutelné pětisetové bitvě nedávného finále Australian Open.

Záznam z tiskové konference Federera a Berdycha:

"Strašně se těším na září. Bude to jedna z nejlepších akcí za poslední roky a věřím, že tu vznikne tradice, která bude trvat třeba dalších 100 let," uvedl Federer s úsměvem. Na pódiu ho přivítala i pražská primátorka Adriana Krnáčová a tenista ji obdaroval raketou. Následně švýcarská legenda s Berdychem poslali mezi fanoušky dva míčky, a kdo je chytil, získal vstupenky na Laver Cup.

Federer má v české metropoli v plánu také focení materiálů, kterými se akce bude prezentovat. Evropský tým v čele s Federerem povede jako kapitán Švéd Björn Borg a jeho protějškem bude Američan John McEnroe.

Akce vymyšlená jako pocta Australanovi Rodu Laverovi by se měla konat každý rok v září s výjimkou roku, v němž jsou letní olympijské hry. Už je jasné, že v roce 2019 bude ve Spojených státech a pak znovu v Evropě.