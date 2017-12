Praha - Tenista Tomáš Berdych chce vhodněji volit program nadcházející sezony. V příštím roce nejspíše bude aktuálně devatenáctý hráč světa hrát méně turnajů a doufá, že na ně díky tomu bude lépe připraven.

"Nemám nic, na co bych se speciálně upínal. Jenom chci do sezony vlítnout nachystaný, zdravý a podle toho se uvidí," řekl Berdych směrem k roku 2018, který rozjede hned první lednový týden na turnaji v Dauhá.

V současnosti je v plném tréninku a doufá, že je připravený především po fyzické stránce. Letošní působení na turnajích ukončil kvůli vleklým problémům se zády předčasně. Naposledy byl v akci začátkem října v Pekingu.

"Tento rok nebyl povedený, ale bylo to hodně ovlivněné tím zraněním," uvedl Berdych. "Jedinou část roku, kdy jsem se cítil dobře a záda mě nebolela, tak jsem hrál semifinále ve Wimbledonu, a to hovoří za všechno," prohlásil dvaatřicetiletý tenista.

Problematická záda už dal dohromady. "Nějakou dobu to trvalo a doufám, že teďka už to bude držet," řekl dvojnásobný daviscupový vítěz. Na druhou stranu ví, že léty tréninku huntované tělo bude bolet víc a víc. "Ale doufám, že budu zátěž a nápor zvládat. Zkusím dělat víc věci kolem, než tomu bylo v letech předtím."

Zároveň se o tělo řadu let stará. Cvičení a regeneraci má na nejlepší možné úrovni. "Při téhle zátěži a zápřahu to ani jinak nejde. A že by někdo najednou přišel, že můžu něco přidat, to by se musel den nafouknout. To už nejde. Můj denní program už je tak dlouhý a není moc co víc kde přidávat," řekl Berdych.

Variantou, jak si prodloužit kariéru na špici, je tedy upravit program. "Bude potřeba i pár týdnů ubrat," rozhodl se Berdych. "Přeci jen už to nejde zvládnout úplně všechno naplno. Budu to volit promyšleněji, potom budu na každý turnaj pořádně nachystaný, nebudu unavený a pak si myslím, že výsledky můžou přijít."

Dva zápasy v extralize odehrál po více než dvouměsíční soutěžní pauze a bylo to znát. V prvním utkání dokonce prohrál s Janem Šátralem. "Není to nic jednoduchého se vracet po takové době, když na to nejsem zvyklý. Tohle byla moje nejdelší pauza, kterou jsem kdy měl. Proto jsem to tady chtěl využít a zahrát si," řekl.

Před domácí soutěží trénoval v Monte Carlu. Venku si zahrál s bývalou světovou jedničkou Srbem Novakem Djokovičem, který nově do svého trenérského týmu přibral Radka Štěpánka. "Dvakrát jsme spolu trénovali. Když je k tomu možnost, tak to je to nejlepší," uvedl Berdych.

Zbytek přípravy před startem sezony už absolvuje doma. Vánoce stráví s nejbližšími a na štědrovečerní tabuli nebude chybět kapr. "Ten je vždycky, to je tradice," přikývl Berdych. O dva dny později už nabere směr Katar, kde se 1. ledna roztočí sezona, jeho šestnáctá profesionální. "To už je tenisová klasika," řekl.