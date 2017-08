New York - Jen s malým zaváháním ve třetím setu, ale jinak s přehledem zvládl Tomáš Berdych návrat na US Open. Loni místo závěrečného grandslamu ležel v nemocnici, dnes na betonových dvorcích v New Yorku porazil v 1. kole domácího Ryana Harrisona bez ztráty setu.

"Tenisově to bylo super, teda s lehkým zaváháním ve třetím setu," hodnotil patnáctý nasazený Berdych po výhře 6:4, 6:2 a 7:6 za dvě hodiny a šest minut.

Nejvíc se Berdych možná lekl ještě před utkáním. Rozhodčí hráče u sítě upozornil, že diváci mají povoleno chodit na tribunách, i když se hraje. "To mě překvapilo. To jsem trošku koukal. 'Asi bude veselo!'," řekl si jednatřicetiletý Berdych.

Na dvorci číslo pět rychle dostal zápas pod kontrolu. Hlučnými fanoušky ani točícím se větrem se nenechal rozhodit. Největší překážkou byl pro něj ale soupeř. "Věcí okolo bylo víc, ale nejnepříjemnější byl on, i když jsem očekával složitější zápas. Paradoxně byl tenhle zápas asi nejjednodušší," porovnal Berdych výhru nad Harrisonem v New Yorku s letošními triumfy v Melbourne a Londýně.

Až ve třetí sadě se zápas trošku zadrhl. Berdych vzal dvakrát Američanovi servis, ale pokaždé o výhodu brejku přišel. "Vždy na jedné straně. Docela se rozfoukalo. Měl jsem dřív zareagovat a něco lehce změnit," uvedl Berdych. Setbol soupeře odvrátil bez problémů a v tie-breaku duel ukončil. "To mě těší," podotkl s úsměvem.

Berdych měl hrát už v úterý, kvůli dešti byl ale zápas přeložen. Pořadatelé většinu utkání zrušili už během odpoledne. "Je to velice výjimečně, to se při turnajích moc říct nedá, ale zvládli to poměrně dobře. Pustili nás domů rozumně brzo. Tak to má být," pochvaloval si semifinalista US Open z roku 2012.

Určitou výhodu mají hráči, kteří hráli na centrkurtu pod zataženou střechou. Ti měli den volna, zatímco Berdycha čeká další zápas hned ve čtvrtek. "Nebudu si nějak stěžovat na střechu, že zvýhodňuje jiné lepší hráče. Tak to prostě je, tak ten fakt musím brát a nesmím se nad tím pozastavovat," konstatoval Berdych, jehož dalším soupeřem bude 64. hráč dvouhry ATP Alexandr Dolgopolov z Ukrajiny.

Dolgopolov je pro Berdycha "starý známý", ale v soutěži je hodně nových tváří. "Když se podívám na pavouka, tak znám asi tak třicet procent hráčů. Budu muset asi začít znovu studovat. Začínají ti známí docházet," smál se Berdych.