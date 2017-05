Brno - Tendrem na další provoz mýtného v Česku se bude zabývat Krajský soud v Brně. Slovenská společnost SkyToll podala proti březnovému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) žalobu. SkyToll v minulosti neúspěšně žádal ÚOHS, aby další provoz systému na základě smlouvy s konkurenčním Kapschem zastavil. Firma si stěžovala, že Kapsch získal zakázku bez řádného tendru. ČTK o žalobě informovala mluvčí krajského soudu Simona Pešková.

Úřad už v první instanci argumentoval tím, že na výběru mýta je veřejný zájem a vyhovění SkyTollu, a tudíž zastavení výběru elektronického mýta prostřednictvím společnosti Kapsch, by Česko poškodilo. O co firma nyní žádá soud, není jasné, Pešková to odmítla komentovat. "Prozatím nemohou poskytnout bližší informace, dokud nebude žaloba zaslána všem účastníkům," uvedla mluvčí soudu.

SkyToll dlouhodobě usiluje o zakázku na výběr mýta v České republice. Podání tété firmy nebylo jedinou stížností na postup ministerstva. ÚOHS už dříve řešil podobnou stížnost, kterou podalo hnutí Starostové a nezávislí. Uzavření smlouvy za více než pět miliard korun bez výběrového řízení úřad v rozhodnutí označil za nezákonné a ministerstvo dopravy potrestal milionovou pokutou.

Předseda představenstva SkyTollu Matej Okáli už dříve označil pokutu pro ministerstvo za nedostatečnou, a obrátil se proto na Evropskou komisi. Pokud by firma nevyužila všechny dostupné prostředky, je přesvědčen, že ministerstvu dopravy by nic nebránilo v tom, aby ani po dalších třech letech nevypsal na správu mýta veřejnou soutěž.

Prostřednictvím mikrovlnných mýtných bran se mýtné v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Od roku 2019 ministerstvo dopravy počítá s rozšířením zpoplatnění sítě silnic první třídy o 900 kilometrů z nynějších zhruba 230 kilometrů. Za deset let se na mýtném v Česku vybralo 77,5 miliardy korun, za loňský rok 9,89 miliardy korun.